هل هاتفك منهم .. أندرويد 17 يكشف عن القائمة الكاملة للأجهزة المتوافقة

دخل نظام أندرويد 17 (الذي يحمل الاسم الرمزي الداخلي "Cinnamon Bun") رسميًا مرحلة الاختبار المبكر. وقد غيّرت جوجل استراتيجيتها هذا العام، فاستبدلت معاينات المطورين التقليدية بقناة "Canary" لتبسيط عملية التطوير.

يعد من المتوقع أن يبدأ طرح الإصدار المستقر من أندرويد 17 لأجهزة Pixel في يونيو 2026 تقريبًا.

بعد ذلك، يمكن لمستخدمي Poco التطلع إلى وصول التحديث مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة، والتي يُرجّح أن تكون HyperOS 3 أو HyperOS 4 القادمة، والتي تعد ببنية "خالية من الأنظمة القديمة" لتحسين الأداء.

أجهزة Poco المتوافقة مع نظام Android 17

إليكم قائمة أجهزة Poco المؤهلة حاليًا لتلقي تحديث Android 17:



سلسلة بوكو F: بوكو F8 برو ، بوكو F8 الترا ، بوكو F7، بوكو F7 برو، بوكو F7 الترا، بوكو F6، بوكو F6 برو

سلسلة بوكو X: بوكو X8 برو، بوكو X8 برو ماكس، بوكو X7، بوكو X7 برو، بوكو X6 برو

سلسلة Poco M: Poco M8 5G ، Poco M8 Pro 5G، Poco M7 4G، Poco M7 5G، Poco M7 Plus

سلسلة بوكو سي: بوكو C85 4G، بوكو C85 5G، بوكو C71

الميزات الرئيسية لنظام Android 17

يركز نظام Android 17 بشكل كبير على التكيف مع الشاشات الكبيرة. ولأول مرة، تجعل جوجل إمكانية تغيير حجم التطبيقات إلزامية، مما يقضي فعليًا على أشرطة "الشاشة السوداء" المزعجة على الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي. سيضمن هذا لمستخدمي Poco Pad تجربة غامرة بملء الشاشة لجميع تطبيقاتهم المفضلة دون الحاجة إلى تفعيل هذه الميزة يدويًا من قِبل المطورين.

على الصعيد البصري، يُوسّع نظام Android 17 تصميم Material 3 Expressive. سيلاحظ المستخدمون المزيد من تأثيرات "الضبابية" الشفافة في واجهة المستخدم، لا سيما في أشرطة تمرير الصوت وقوائم الطاقة.

أما من الناحية التقنية، فقد تم تطوير "قائمة انتظار الرسائل" الجديدة غير المُقفلة لتقليل معدل الإطارات، مما يجعل النظام أكثر سلاسة من أي وقت مضى، بينما ستمنح عناصر التحكم المُحسّنة في الخصوصية المستخدمين رؤية أوضح لكيفية وصول التطبيقات إلى البيانات الحساسة.