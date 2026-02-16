قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم .. أندرويد 17 يكشف عن القائمة الكاملة للأجهزة المتوافقة

نظام أندرويد 17
نظام أندرويد 17
لمياء الياسين

دخل نظام أندرويد 17 (الذي يحمل الاسم الرمزي الداخلي "Cinnamon Bun") رسميًا مرحلة الاختبار المبكر. وقد غيّرت جوجل استراتيجيتها هذا العام، فاستبدلت معاينات المطورين التقليدية بقناة "Canary" لتبسيط عملية التطوير.

يعد من المتوقع أن يبدأ طرح الإصدار المستقر من أندرويد 17 لأجهزة Pixel في يونيو 2026 تقريبًا.

 بعد ذلك، يمكن لمستخدمي Poco التطلع إلى وصول التحديث مع واجهة المستخدم الخاصة بالشركة، والتي يُرجّح أن تكون HyperOS 3 أو HyperOS 4 القادمة، والتي تعد ببنية "خالية من الأنظمة القديمة" لتحسين الأداء.

أجهزة Poco المتوافقة مع نظام Android 17

أجهزة Poco المتوافقة مع نظام Android 17

إليكم قائمة أجهزة Poco المؤهلة حاليًا لتلقي تحديث Android 17:


سلسلة بوكو F: بوكو F8 برو ، بوكو F8 الترا ، بوكو F7، بوكو F7 برو، بوكو F7 الترا، بوكو F6، بوكو F6 برو
سلسلة بوكو X: بوكو X8 برو، بوكو X8 برو ماكس، بوكو X7، بوكو X7 برو، بوكو X6 برو
سلسلة Poco M: Poco M8 5G ، Poco M8 Pro 5G، Poco M7 4G، Poco M7 5G، Poco M7 Plus
سلسلة بوكو سي: بوكو C85 4G، بوكو C85 5G، بوكو C71
الميزات الرئيسية لنظام Android 17

يركز نظام Android 17 بشكل كبير على التكيف مع الشاشات الكبيرة. ولأول مرة، تجعل جوجل إمكانية تغيير حجم التطبيقات إلزامية، مما يقضي فعليًا على أشرطة "الشاشة السوداء" المزعجة على الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي. سيضمن هذا لمستخدمي Poco Pad تجربة غامرة بملء الشاشة لجميع تطبيقاتهم المفضلة دون الحاجة إلى تفعيل هذه الميزة يدويًا من قِبل المطورين.

على الصعيد البصري، يُوسّع نظام Android 17 تصميم Material 3 Expressive. سيلاحظ المستخدمون المزيد من تأثيرات "الضبابية" الشفافة في واجهة المستخدم، لا سيما في أشرطة تمرير الصوت وقوائم الطاقة. 

أما من الناحية التقنية، فقد تم تطوير "قائمة انتظار الرسائل" الجديدة غير المُقفلة لتقليل معدل الإطارات، مما يجعل النظام أكثر سلاسة من أي وقت مضى، بينما ستمنح عناصر التحكم المُحسّنة في الخصوصية المستخدمين رؤية أوضح لكيفية وصول التطبيقات إلى البيانات الحساسة.

نظام أندرويد 17 أجهزة بوكو أجهزة Pixel تحديث Android 17 الأجهزة اللوحية الهواتف القابلة للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الزمالك

تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول

ترشيحاتنا

الانيميا

الصحة تستأنف مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

مفيد شهاب

وزير الصحة ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز قانوني وأكاديمي رحل بعد مسيرة وطنية متميزة

وزارة الصحة

«الصحة» تحتفل باليوم الوطني لصحة الأسنان

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد