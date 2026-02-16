قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
مخاطر الضوء العالي في كشافات السيارات.. لن تصدق
شوبير عن أحداث مباراة الأهلي والجيش: حذرت منها وتلك المشاهد مؤذية
3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال
قدم يسرى فتاكة تصنع التاريخ.. محمد صلاح يقتحم قائمة الكبار الأكثر تسجيلا للأهداف
وصل للكنز فى الجبل .. ضبط عامل بأسيوط يحوز 509 قطع أثرية | صور
وزير الصناعة ونيسان يرسخان مصر مركزًا إقليميًا للسيارات وإفريقيا هدفًا للتصدير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

شوبير عن أحداث مباراة الأهلي والجيش: حذرت منها وتلك المشاهد مؤذية

أحمد شوبير
أحمد شوبير
عبدالله هشام

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استياءه من الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي ضد منافسه الجيش الملكي خلال منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 

وقال شوبير في تصريحات عبر راديو أون سبورت: تحدثنا كثير قبل المباراة على ضرورة عدم الخروج عن النص بسبب التوتر السائد في القارة بعد أحداث نهائي أمم أفريقيا وكذلك مباراة الذهاب بين الأهلي والجيش الملكي.

وأوضح : الأهلي لم يقدم شكوى رسمية وترك الاتحاد الأفريقي ياخذ قراراته، والجيش الملكي كان  لديه عقوبة مع إيقاف التنفيذ، ومع العقوبة الثانية تم تغريمه وحرمانه من جمهوره لمدة مباراتين.

وأردف : حذرت أكثر من مرة من أفعال الشغب لأن المباريات القادمة قوية وتستحق تواجد الجماهير لدعم الفريق لأننا سنواجه فريق قوي مثل الترجي أو صن داونز أو نهضة بركان.

وأكمل: الكل عمل دوره والجماهير كانت بكامل أدواتها ولكن ماذا استفدت من رمي زجاجات المياه وفي النهاية بدون استفاده

وأوضح: لماذا يتسبب الجمهور بعقوبة على النادي الأهلي وتغريمه ماليا وسط الأزمة المالية في النادي.

وواصل: من زمن طالبت بالتركيز مع تلك الظواهر والتعصب يسبب أزمات كبيرة ولن تحدث صحوة إلا بعد حدوث وفاة فاتمنى التحرك من الان

وأشار شوبير لأحداث بورسعيد السابقة واتهامه بأنه السبب في التحريض ورد نبهت أكثر من مرة بسبب الأحداث المتتابعة وفي النهاية تم توجيه اتهامات لي بدلا من الحذر 

واختتم شوبير تصريحاته: طالبت أكثر من مرة لعودة الجمهور للملاعب ولكن ما حدث يؤذي النادي والجماهير وأرجو عدم تكرار الموقف مرة أخرى.

