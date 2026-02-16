شوبير عن أحداث مباراة الأهلي والجيش: حذرت منها وتلك المشاهد مؤذية

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استياءه من الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي ضد منافسه الجيش الملكي خلال منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا

وقال شوبير في تصريحات عبر راديو أون سبورت: تحدثنا كثير قبل المباراة على ضرورة عدم الخروج عن النص بسبب التوتر السائد في القارة بعد أحداث نهائي أمم أفريقيا وكذلك مباراة الذهاب بين الأهلي والجيش الملكي.

وأوضح : الأهلي لم يقدم شكوى رسمية وترك الاتحاد الأفريقي ياخذ قراراته، والجيش الملكي كان لديه عقوبة مع إيقاف التنفيذ، ومع العقوبة الثانية تم تغريمه وحرمانه من جمهوره لمدة مباراتين.

وأردف : حذرت أكثر من مرة من أفعال الشغب لأن المباريات القادمة قوية وتستحق تواجد الجماهير لدعم الفريق لأننا سنواجه فريق قوي مثل الترجي أو صن داونز أو نهضة بركان.

وأكمل: الكل عمل دوره والجماهير كانت بكامل أدواتها ولكن ماذا استفدت من رمي زجاجات المياه وفي النهاية بدون استفاده

وأوضح: لماذا يتسبب الجمهور بعقوبة على النادي الأهلي وتغريمه ماليا وسط الأزمة المالية في النادي.

وواصل: من زمن طالبت بالتركيز مع تلك الظواهر والتعصب يسبب أزمات كبيرة ولن تحدث صحوة إلا بعد حدوث وفاة فاتمنى التحرك من الان

وأشار شوبير لأحداث بورسعيد السابقة واتهامه بأنه السبب في التحريض ورد نبهت أكثر من مرة بسبب الأحداث المتتابعة وفي النهاية تم توجيه اتهامات لي بدلا من الحذر

واختتم شوبير تصريحاته: طالبت أكثر من مرة لعودة الجمهور للملاعب ولكن ما حدث يؤذي النادي والجماهير وأرجو عدم تكرار الموقف مرة أخرى.