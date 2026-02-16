نتنياهو يحدد 3 شروط للتفاوض مع إيران.. فما هي؟

حدد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ثلاث شروط يمكن بموجبها عقد اتفاق مع طهران، أولها إخراج كافة مخزونات اليورانيوم المخصب من إيران، كما طالب نتنياهو بحرمان إيران تماما من أي إمكانية لتخصيب اليورانيوم، معربا مجددا عن شكوكه إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وأكدت إسرائيل، أنها لا تطالب فقط بإيقاف عملية تخصيب اليورانيوم في إيران، بل بحرمان طهران تماما من القدرة على ممارسة هذه النشاطات مستقبلا.

وأفاد نتنياهو بهذه التصريحات خلال لقائه مع رؤساء أبرز المنظمات اليهودية الأمريكية في القدس.

وأشار نتنياهو، متحدثا عن نتائج محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 فبراير، إلى تشكيكه مجددا في إمكانية التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا: "لن أخفي عليكم أنني أعربت عن تشككي تجاه أي اتفاق مع إيران"، بحسب ما نقلته مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "لكنني قلت إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فيجب أن يتضمن عدة بنود نعتبرها جوهرية – ليس لأمن إسرائيل فحسب، بل أيضا لأمن الولايات المتحدة والمنطقة والعالم".

وتابع: "أولا، يجب إخراج جميع المواد المخصبة من إيران. ثانيا، يجب ألا يكون هناك أي نشاط لتخصيب اليورانيوم على الإطلاق، لا يقتصر الأمر على إيقاف العملية، بل يتطلب تفكيك المعدات والبنية التحتية التي تتيح القيام بالتخصيب. وثالثا، يجب معالجة قضية الصواريخ الباليستية أيضا".

جدير بالذكر أن نتنياهو حدّد المدى الذي ستكون عليه الصواريخ الإيرانية بما لا يتجاوز 300 كيلومتر، بحيث لا يصل مداها إلى الأراضي الإسرائيلية.