الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتراجع عن إجراءات تسجيل أراضي الضفة الغربية

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل للتراجع عن إجراءات تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت صحف فلسطينية في ترجمة لها ، بأن جهاز أمن "الشاباك" الإسرائيلي اعتقل مستوطن بشبهة التواصل مع جهات استخبارية إيرانية.

وذكرت الصحف، أن الاعتقال للمستوطن الذي جاء في جو من القلق داخل الاحتلال هو جمع معلومات عن مسؤول كبير وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهمات منها.



كما قالت صحيفة معاريف العبرية، الأحد، إن النيابة العامة للاحتلال، كشفت عن سلسلة لوائح اتهام في قضايا تجسس إسرائيليين لصالح إيران، فضلا عن تهريب جنود الاحتلال بضائع إلى قطاع غزة.