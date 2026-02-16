قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
توك شو

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتراجع عن إجراءات تسجيل أراضي الضفة الغربية

هاجر ابراهيم

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل للتراجع عن إجراءات تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت صحف فلسطينية في ترجمة لها ، بأن جهاز أمن "الشاباك" الإسرائيلي اعتقل مستوطن بشبهة التواصل مع جهات استخبارية إيرانية.

وذكرت الصحف، أن الاعتقال للمستوطن الذي جاء في جو من القلق داخل الاحتلال هو جمع معلومات عن مسؤول كبير وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهمات منها.


كما قالت صحيفة معاريف العبرية، الأحد، إن النيابة العامة للاحتلال، كشفت عن سلسلة لوائح اتهام في قضايا تجسس إسرائيليين لصالح إيران، فضلا عن تهريب جنود الاحتلال بضائع إلى قطاع غزة. 

الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية إسرائيل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
طرق تحضير عصائر رمضانية
جنازة والدة ريم مصطفي
