حالة من الارتياح لتجديد الثقه في محافظ المنيا.. ورئيس الجامعة يهنئة

تسود حالة من الارتياح والفرحة بين أبناء محافظة المنيا، عقب تجديد الثقة في اللواء عماد كدواني محافظًا للمنيا واستمراره على رأس الجهاز التنفيذي بالمحافظة، حيث باشر عمله من مكتبه بديوان عام المحافظة ، لمتابعة انتظام سير العمل والملفات الخدمية والتنموية، وهو ما لاقى صدى واسعًا بين المواطنين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت عبارات التهنئة والدعم من أبناء المنيا، الذين عبّروا عن تقديرهم لما تحقق خلال الفترة الماضية من جهود في عدد من القطاعات الخدمية، مؤكدين تطلعهم لاستكمال خطط التطوير ودفع عجلة التنمية خلال المرحلة المقبلة، والتي بدأها اللواء كدواني ونجح في تحقيق خطوات جادة فيها.



وفي سياق متصل تقدم الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمناسبة تجديد الثقة من القيادة السياسية محافظًا للإقليم، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرة العطاء الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة أبناء المحافظة.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتور محمد علي محمد جبر بمناسبة تعيينه نائبًا لمحافظ المنيا، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة بما يسهم في دعم مسارات العمل التنفيذي والتنموي بالمحافظة.

وأكد رئيس الجامعة أن تجديد الثقة يعكس تقدير القيادة السياسية لجهود محافظ المنيا وما تحقق من أداء تنفيذي فاعل خلال الفترة الماضية، ويجسد توجه الدولة نحو الدفع بالكفاءات الوطنية القادرة على إدارة الملفات الحيوية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية الجمهورية الجديدة.



وأشاد بما شهدته محافظة المنيا من جهود تنموية وخدمية ملموسة، ومعالجة لعدد من الملفات والتحديات التي ظلت عالقة لسنوات في قطاعات متعددة، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضري، وتعزيز خطط التنمية المستدامة بمختلف مراكز المحافظة.

