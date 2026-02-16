قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
تحسين الخدمات الأساسية .. أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد بعد حلف اليمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة من الارتياح لتجديد الثقه في محافظ المنيا.. ورئيس الجامعة يهنئة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

تسود حالة من الارتياح والفرحة بين أبناء محافظة المنيا، عقب تجديد الثقة في اللواء عماد كدواني محافظًا للمنيا واستمراره على رأس الجهاز التنفيذي بالمحافظة، حيث باشر عمله من مكتبه بديوان عام المحافظة ، لمتابعة انتظام سير العمل والملفات الخدمية والتنموية، وهو ما لاقى صدى واسعًا بين المواطنين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت عبارات التهنئة والدعم من أبناء المنيا، الذين عبّروا عن تقديرهم لما تحقق خلال الفترة الماضية من جهود في عدد من القطاعات الخدمية، مؤكدين تطلعهم لاستكمال خطط التطوير ودفع عجلة التنمية خلال المرحلة المقبلة، والتي بدأها اللواء كدواني ونجح في تحقيق خطوات جادة فيها.


وفي سياق متصل تقدم الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمناسبة تجديد الثقة من القيادة السياسية محافظًا للإقليم، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرة العطاء الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة أبناء المحافظة.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتور محمد علي محمد جبر بمناسبة تعيينه نائبًا لمحافظ المنيا، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة بما يسهم في دعم مسارات العمل التنفيذي والتنموي بالمحافظة.

وأكد رئيس الجامعة أن تجديد الثقة يعكس تقدير القيادة السياسية لجهود محافظ المنيا وما تحقق من أداء تنفيذي فاعل خلال الفترة الماضية، ويجسد توجه الدولة نحو الدفع بالكفاءات الوطنية القادرة على إدارة الملفات الحيوية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية الجمهورية الجديدة.


وأشاد بما شهدته محافظة المنيا من جهود تنموية وخدمية ملموسة، ومعالجة لعدد من الملفات والتحديات التي ظلت عالقة لسنوات في قطاعات متعددة، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضري، وتعزيز خطط التنمية المستدامة بمختلف مراكز المحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا رئيس جامعة تجديد الثقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد