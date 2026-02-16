قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

التفاصيل الكاملة.. لإخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على جوال الأجنة بالمنيا

ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لإخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على جوال الأجنة، فقد قررت جهات التحقيق بالمنيا ، إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في قضية العثور على جوالين بداخلهما عدد من الأجنّة البشرية ملقاة على حافة مقلب قمامة بمنطقة كدوان، وذلك بضمان محل الإقامة، عقب الاستماع إلى أقوالهم واستكمال التحقيقات الأولية.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال أرملة طبيب نساء وتوليد المتوفى، إلى جانب موظف وعامل، عقب اتهامهم بالتورط في التخلص من الأجنّة بطريقة غير قانونية.

وخلال التحقيقات، أقرت أرملة الطبيب – وهي موظفة بالمعاش – بأنها عثرت على الأجنّة داخل عيادة زوجها الراحل أثناء قيامها بإخلائها بعد انتهاء عقد الإيجار بوفاته في 23 يناير الماضي.

وأوضحت أن زوجها كان يحتفظ بهذه الأجنّة لاستخدامها في أغراض بحثية، نظرًا لكونها حالات مشوهة.

كما أضافت أنها لم تكن على دراية بكيفية التصرف القانوني حيالها، فتواصلت مع أحد معارفها – موظف مقيم بدائرة المركز – طالبةً منه مساعدتها في دفنها بشكل لائق.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإن الموظف سلّم الجوالين إلى عامل وطلب منه دفنهما تنفيذًا لرغبة الأرملة، إلا أن العامل لم يقم بالدفن، واكتفى بإلقائهما داخل مقلب قمامة بمنطقة كدوان، حيث تم العثور عليهما.

كما قامت جهات التحقيق بمعاينة مقر العيادة المشار إليها، للتأكد من صحة أقوال الأرملة بشأن استخدام الأجنّة في أغراض بحثية.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي صباح اليوم، أنه بتاريخ 14 فبراير الجاري تبلغ لمركز شرطة المنيا بالعثور على جوالين داخل أحد صناديق القمامة بإحدى القرى بدائرة المركز وبداخلهما 4 أجنة بشرية و5 مشيمة، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل- مقيم بذات القرية، وبمناقشته قرر أن رئيسه بالعمل قام بإعطائه الجوالين وطلب منه دفنهما بناءً على رغبة أرملة إستشارى أمراض نساء وتوليد التى قامت بإعطائه الجوالين.

وبسؤال المذكورة " بالمعاش" حالياً أقرت بعثورها على الأجنة المشار إليها داخل عيادة زوجها "الذى كان يقوم بعمل أبحاث عليها لكونها مشوهة"، وأثناء قيامها بإخلاء العيادة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة زوجها بتاريخ 23 يناير الماضى عثرت على تلك الأجنة، وقامت بتسليمها لأحد الأشخاص من معارفها – مقيم بدائرة المركز لدفنها، الذى قام بإعطائهما للعامل المشار إليه ، إلا أنه قام بالتخلص منهما بمحل العثور عليهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

المنيا حادث أجنة إخلاء السبيل

