حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا

أمرت جهات التحقيق بالمنيا بحبس سيدة وشخصين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة العثور على أجِنَّة داخل برطمانات، ملقاة في منطقة كدوان جنوب المدينة، بالقرب من مصرف زراعي.

كما أمرت باستكمال إجراءات الفحص، وسماع أقوال الشهود، واستكمال التحريات.

تعود أحداث الواقعة إلى تاريخ 14 فبراير الجاري، عندما تبلغ لمركز شرطة المنيا، بالعثور على جوالين داخل أحد صناديق القمامة في إحدى القرى بدائرة المركز، وبداخلهما 4 أجنة بشرية، و5 مشيمة.

وبإجراء التحريات؛ أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بذات القرية)، وبمناقشته؛ قرر أن رئيسه بالعمل أعطاه الجوالين، وطلب منه دفنهما؛ بناءً على رغبة “أرملة استشاري أمراض نساء وتوليد” والتي أعطته الجوالين.

وبسؤال المذكورة “بالمعاش حاليا”؛ أقرت بعثورها على الأجنة المشار إليها داخل عيادة زوجها "الذي كان يقوم بعمل أبحاث عليها؛ لكونها مشوهة"، مشير ة إلى أنها في أثناء إخلائها للعيادة؛ لانتهاء عقد الإيجار بوفاة زوجها بتاريخ 23 يناير الماضي، عثرت على تلك الأجنة، فسلمتها داخل الجوالين لأحد الأشخاص من معارفها- مقيم بدائرة المركز-؛ لدفنها، فأعطاها للعامل المشار إليه، إلا أنه تخلص منهما بمحل العثور عليهما.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكورين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق، فأصدرت قراراتها المتقدمة.