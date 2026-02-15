بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بزراعي ملوي جنوب المنيا

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الزراعى القاهرة / أسوان امام مدخل السبعين بمركز ملوى جنوب المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز ملوي، وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص وهم ناجى. ع. م 55 سنة ملوى، وصفية. ع. م 55 سنة، ومجدى. و. ث 30 سنة، وانور. ج. م 36 سنة سائق ، وعزت. ح. ع 30 سنة ، ومريم. ص. م 41 سنة، وميخائيل. م. ف 65 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

