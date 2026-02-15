قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير 237 مخالفة تموينية وضبط سلع مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء بالمنيا

ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية وجميع منافذ تداول السلع، للتصدي لجميع صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 237 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

وقال وكيل وزارة التموين إنه في مجال مجابهة التلاعب بالسلع المدعمة، تم ضبط 36 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي كمية 432 زجاجة قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضاف أنه في قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 144 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وذلك بما يضمن جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 57 محضرًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية والطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملات في مجال المواد البترولية عن تحرير 6 محاضر، من بينها إدارة محطة وقود بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، مع مصادرة كميات من المواد البترولية المضبوطة.

وفي قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 29 محضرًا تنوعت ما بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.
 

المنيا حملات تموين رقابه

