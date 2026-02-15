قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
فن وثقافة

أشعر بفراغ كبير.. تعليق مؤثر من كارول سماحة على زوجها الراحل بعيد الحب

كارول سماحة
كارول سماحة

عرض برنامج ET بالعربي، لقاء متلفزا للفنانة كارول سماحة، تحدثت فيها عن زوجها الراحل وليد مصطفى. 

وقالت كارول سماحة، في اللقاء، إنها تشعر بفراغ كبير في أول عيد حب بدون زوجها لكنها تحاول التماسك والتغلب على الحزن. 

وأوضحت كارول سماحة، أنها لن تسمح لنفسها بالنادي في الحزن وتبذل ما في وسعها لتخطي تلك الأحزان، وتستمد طاقة من جمهورها الذي يمنحها الأمان والثقة. 

أحدث أغاني كارول سماحة 

وفي أغسطس الماضي، طرحت الفنانة كارول سماحة أحدث أغانيها بعنوان “وقت الحب” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب منذ قليل ، وذلك بعد عامين من التأجيل وأغنية وقت الحب من إخراج بتول حداد. 

أعمال كارول سماحة

وكانت كارول سماحة، عادت لاستئناف نشاطها الفني مؤخرا، بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، بعد عرض مسرحيتها «كلو مسموح». 

وتجدر الإشارة إلى أن مسرحية "كلو مسموح" قد حققت نجاحا ملحوظا منذ عرضها، ويأتي هذا النجاح ليؤكد على موهبة كارول سماحة وحضورها القوي على المسرح.

وظهرت الفنانة كارول سماحة لأول مرة بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، أثناء عرضها لمسرحيتها الجديدة "كله مسموح" بلبنان. 

وقالت كارول سماحة، فى تصريحات تليفزيونية: "المشاعر بتكون أكيد متلغبطة بس التركيز عندي هو الأهم، وليد ملاك محاوطني بكل مكان بالمسرح روحه معي، آخر كلامه قالي شو ما يصير بعد عمليتي الجراحية بدك تكملي المسرحية مهما حصل، هذا لأنه عارف شغفي بالمسرح والفن".

وأضافت: "إحنا الفنانين ضريبتنا إنه نطلع ندعس على أوجاعنا ونطلع نغني ونستحمل هالطاقة ونحولها لطاقة حلوة وإيجابية".

أغاني كارول سماحة 

وفي شهر سبتمبر 2024، طرحت النجمة كارول سماحة ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، والذي يضم حوالي 14 أغنية تتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ويحمل اسم "مختلفة".

ومن ضمن أسماء أغاني ألبومها الجديد: "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، و"كتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة".

وكانت كارول سماحة قد طرحت في ألبومها السابق "الذهبي" تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.

أما عن آخر أعمالها، فقد قدمت كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة"، الذي أخرجته بتول عرفة، وكتبه أحمد حسن راؤول، ولحنه محمد رحيم، ووزعه سليمان دميان، حيث قدمت من خلاله جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة.

كارول سماحة

