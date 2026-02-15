قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة للشيوخ: توزيع أجهزة علاج الأورام وفق خريطة صحية دقيقة
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية

هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ١٥ فبراير تشيليشي كابويبوي، الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء بالتجمع.

أكد وزير الخارجية الحرص على دعم تجمع الكوميسا ومؤسساته، بما يسهم في تعزيز دور التجمع وتحقيق أهدافه التنموية، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمين العام خلال فترة رئاسة مصر للتجمع، والتي أسهمت في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مبرزًا التطلع لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة والصناعات الدوائية وتنشيط السياحة، وتطوير البنية التحتية والتكامل الصناعي وتطوير بما ييسر التجارة ويعزز الربط بين الدول الأعضاء، مؤكداً الاستعداد لنقل الخبرات المصرية في مجالات إنشاء وتشغيل المناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة، فضلاً عن المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقة الشمسية.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي يضطلع به تجمع الكوميسا في تبني مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة، مؤكداً أهمية تعزيز التجارة البينية بين دول التجمع بما يعزز التكامل الاقتصادي ويُسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها الإقليم، مجدداً الدعم الكامل لأمانة تجمع الكوميسا وموظفيها، بما يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم على نحو فعال، وبما يتسق مع أهداف التجمع وبرامجه.

من جانبها، أعربت الأمين العام لتجمع الكوميسا عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم أنشطة التجمع وتعزيز مسارات التكامل الاقتصادي الإقليمي، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والازدهار للدول الأعضاء.

