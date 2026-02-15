أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتخطى 51 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

البورصة المصرية تفتتح تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى 50742 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى 61259 نقطة. في حين قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% مسجلاً 23084 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليصل إلى 5197 نقطة.

من ناحية أخرى، سجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 0.7% ليصل إلى 13022 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى 18075 نقطة. كما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 0.78% ليصل إلى 5296 نقطة.