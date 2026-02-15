نجم الزمالك يتغزل في عبد الله السعيد: أفضل لاعب كرة شوفته

أشاد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بآداء عبد الله السعيد نجم القلعة البيضاء أمام كايزر تشيفز، في كأس الكونفدرالية، على ملعب هيئة قناة السويس.

الزمالك

وكتب أسامة حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عبدالله السعيد أفضل لاعب كوره شوفته في كل حاجه لاعب فقط ولا بتاع لقطه ولا شو ولا بيعمل مشاكل مع حد ولا بيصدر إحباط للجماهير ولا نظريه المؤامرة لعيب كبير اوي اوي مكسب كبير اوي اوي اوي للزمالك»

وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.