تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
رياضة

اجتماع شهري لمجلس إدارة الزمالك لمناقشة الملفات الحيوية في النادي

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعه الشهري مساء اليوم بمقر القلعة البيضاء، في جلسة مرتقبة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم النادي.

وسيناقش مجلس إدارة نادي الزمالك الملفات الإدارية والاستثمارية، بجانب اعتماد قرارات مهمة بناءً على توصيات المكتب التنفيذي.

كما سيشهد الاجتماع مناقشة أخر تطورات أرض أكتوبر والتحركات للحصول على أرض بديله ويعتبر ذلك أبرز الملفات على طاولة مجلس الزمالك.

ويتطرق مجلس الزمالك لماقشةمشروع شركة الكرة المقرر انلطاقه خلال الفترة المقبلة في إطار استكمال الهيكلة الإدارية والأمور التنظيمية الخاصة بملف كرة القدم على المستوى المالي والإداري

وسيتم بحث عدد من الملفات الخاصة بباقي الفرق الرياضية في النادي والتقارير المالية والإدارية.

الزمالك يفوز على كايزر تشيفز

في سياق أخر، نجح فريق الزمالك في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك بالهدف الاول من رأسية متقنة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء من عرضية ناصر منسي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73 بعد تلقيه كرة من محمد السيد.

وبعد تسجيل السعيد الهدف قلص لاعب كايزر تشيفز جلودي ليليبو النتيجة بالهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 11 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، توقف رصيد كايزر تشيفز عند النقطة 10 ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة.

