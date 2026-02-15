اجتماع شهري لمجلس إدارة الزمالك لمناقشة الملفات الحيوية في النادي

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعه الشهري مساء اليوم بمقر القلعة البيضاء، في جلسة مرتقبة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم النادي.

وسيناقش مجلس إدارة نادي الزمالك الملفات الإدارية والاستثمارية، بجانب اعتماد قرارات مهمة بناءً على توصيات المكتب التنفيذي.

كما سيشهد الاجتماع مناقشة أخر تطورات أرض أكتوبر والتحركات للحصول على أرض بديله ويعتبر ذلك أبرز الملفات على طاولة مجلس الزمالك.

ويتطرق مجلس الزمالك لماقشةمشروع شركة الكرة المقرر انلطاقه خلال الفترة المقبلة في إطار استكمال الهيكلة الإدارية والأمور التنظيمية الخاصة بملف كرة القدم على المستوى المالي والإداري

وسيتم بحث عدد من الملفات الخاصة بباقي الفرق الرياضية في النادي والتقارير المالية والإدارية.

الزمالك يفوز على كايزر تشيفز

في سياق أخر، نجح فريق الزمالك في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك بالهدف الاول من رأسية متقنة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء من عرضية ناصر منسي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73 بعد تلقيه كرة من محمد السيد.

وبعد تسجيل السعيد الهدف قلص لاعب كايزر تشيفز جلودي ليليبو النتيجة بالهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 11 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، توقف رصيد كايزر تشيفز عند النقطة 10 ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة.