قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قوة وعزيمة وإصرار.. شيكابالا يوجه رسالة قوية لـ جمهور نادي الزمالك

شيكابالا
شيكابالا
باسنتي ناجي

وجه اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا رسالة شكر إلي جماهير القلعة البيضاء.

الزمالك 

وكتب شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إلى جمهور نادي الزمالك العظيم

رسالة شكر وعرفان لا تكفيكم حقكم… أنتم السند وقت الشدة، والصوت العالي وقت الفرح، والقلب النابض في كل مباراة. حضوركم مش مجرد تشجيع، ده روح بتدّي الفريق قوة وعزيمة وإصرار".

وتابع :"وقفتكم دايمًا بتثبت إن الانتماء مش بنتيجة مباراة، لكن بعشق كيان وتاريخ وقيم. أنتم الوقود الحقيقي، وأنتم الحكاية اللي بتكمل مجد النادي جيل بعد جيل".

وأختتم:"شكرًا لصبركم، لشغفكم، لهتافاتكم اللي بترج الملعب، ولحبكم اللي عمره ما بيقل.

أنتم الأساس… وأنتم الداعم الأول والأخير".

وكان قد أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أن ما يفعله جمهور القلعة البيضاء في الفترة الحالية يعكس معدن النادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن الجماهير دائمًا تكون كلمة السر في قوة الزمالك واستمراره.

وقال شيكابالا إن جمهور الزمالك وجّه رسالة قوية للجميع مفادها أن أساطير النادي ونجومه هم الأساس الحقيقي لقيمة الزمالك وتاريخه، مؤكدًا أن الزمالك لا ينسى أبناءه، وأن الجماهير دائمًا تقف خلف الفريق في كل الأوقات، سواء في الفوز أو في الظروف الصعبة.

دعم بلا حدود رغم أي ضغوط

وشدد قائد الزمالك على أن أي جهة أو محاولات للضغط لن تستطيع إيقاف الجماهير، قائلًا إنهم لا يتأثرون بالكلام أو الحملات، لأنهم دائمًا خلف الزمالك، ويقاتلون من أجل أن يحقق الفريق الانتصارات، حتى لو كان ذلك على حساب ظروفهم الشخصية.

تضحيات تاريخية تثبت عظمة الجمهور

وأضاف شيكابالا أن هذا اليوم كان رائعًا بالنسبة لهم، مؤكدًا أن ذلك ليس غريبًا على الزمالك ولا على جماهيره، موضحًا أنه عاش فترات كان الجمهور يسافر خلف الفريق في إفريقيا دون أن يمتلك المال الكافي، بل وصل الأمر إلى بيع البعض لهواتفهم من أجل دعم الزمالك وإثبات حبهم الحقيقي للنادي.

 

الجمهور يدعم أي تشكيل ويمنح الثقة للناشئين

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أن وجود الجمهور يمنح اللاعبين قوة إضافية مهما كان التشكيل، وأن الجماهير تشجع الجميع بلا استثناء، وهو ما يدفع الناشئين لتقديم أقصى ما لديهم، خاصة في شهر صعب وضغط مباريات كبير

شيكابالا الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

الزمالك

شوبير: الزمالك يقترب من إنهاء ملف شركة الكرة

الأهلي

ماذا يحتاج الأهلى أمام الجيش الملكى لضمان الصدارة؟

محمد صلاح

مدرب برايتون غاضب من ركلة جزاء محمد صلاح

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد