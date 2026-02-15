قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة تكساس للاسكواش بأمريكا

نور الشربيني
نور الشربيني
محمد سمير

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني إلى الدور نصف النهائي من بطولة تكساس الدولية للاسكواش، المقامة في هيوستن بالولايات المتحدة، خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير الجاري، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 120 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات وفي المقابل، غادر خمسة لاعبين مصريين آخرين المنافسات من دور الثمانية.

نتائج الدور ربع النهائي

حققت نور الشربيني فوزاً مستحقاً على جورجيا أدرلي بثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتائجها: 11-5، 11-1، 11-3.

خسرت زينة ميكيوي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، بالأشواط: 4-11، 11-8، 11-3، 11-4.

ودعت نادين الحمامي البطولة بعد خسارة ماراثونية أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، وجاءت الأشواط: 8-11، 11-8، 11-3، 8-11، 11-8.

خسر كريم عبد الجواد أمام الفرنسي ميلفيل بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج 11-6، 11-7، 11-9.

تلقى علي أبو العينين هزيمة من الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-1، وجاءت الأشواط: 16-14، 7-11، 11-6، 11-7.

كما خرجت سلمى هاني بعد خسارتها أمام مارينا ستيفانوني بنتيجة 3-0، بالأشواط: 11-2، 11-2، قبل أن تنسحب في الشوط الثالث والنتيجة 8-2.

المشاركة المصرية في البطولة

شهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع خمسة لاعبين في منافسات الرجال وهم: كريم عبد الجواد، علي أبو العينين، يوسف سليمان، مصطفى السرتي، وكريم التركي.

أما في منافسات السيدات، فمثّلت مصر عشر لاعبات هن: نور الشربيني، سلمى هاني، كنزي أيمن، مريم متولي، هنا رمضان، منه حامد، نادين شاهين، نادين الحمامي، نور هيكل، ونور أبو المكارم.

نور الشربيني تكساس الدولية تكساس الدولية للاسكواش جورجيا أدرلي ربع النهائي

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

باقة سيارات مستعملة في مصر

باقة سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

الإصدار التجريبي الأول

بترقيات وتحديثات غير مسبوقة .. أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

باوربنك نويز Qi2 ماج سيف

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بنك في الأسواق في 2026

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

