نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة تكساس للاسكواش بأمريكا

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني إلى الدور نصف النهائي من بطولة تكساس الدولية للاسكواش، المقامة في هيوستن بالولايات المتحدة، خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير الجاري، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 120 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات وفي المقابل، غادر خمسة لاعبين مصريين آخرين المنافسات من دور الثمانية.

نتائج الدور ربع النهائي

حققت نور الشربيني فوزاً مستحقاً على جورجيا أدرلي بثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتائجها: 11-5، 11-1، 11-3.

خسرت زينة ميكيوي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، بالأشواط: 4-11، 11-8، 11-3، 11-4.

ودعت نادين الحمامي البطولة بعد خسارة ماراثونية أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، وجاءت الأشواط: 8-11، 11-8، 11-3، 8-11، 11-8.

خسر كريم عبد الجواد أمام الفرنسي ميلفيل بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج 11-6، 11-7، 11-9.

تلقى علي أبو العينين هزيمة من الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-1، وجاءت الأشواط: 16-14، 7-11، 11-6، 11-7.

كما خرجت سلمى هاني بعد خسارتها أمام مارينا ستيفانوني بنتيجة 3-0، بالأشواط: 11-2، 11-2، قبل أن تنسحب في الشوط الثالث والنتيجة 8-2.

المشاركة المصرية في البطولة

شهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع خمسة لاعبين في منافسات الرجال وهم: كريم عبد الجواد، علي أبو العينين، يوسف سليمان، مصطفى السرتي، وكريم التركي.

أما في منافسات السيدات، فمثّلت مصر عشر لاعبات هن: نور الشربيني، سلمى هاني، كنزي أيمن، مريم متولي، هنا رمضان، منه حامد، نادين شاهين، نادين الحمامي، نور هيكل، ونور أبو المكارم.