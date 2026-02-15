الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

يستضيف مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتيّ دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقام قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل 17 فبراير الحالي بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.

تأهل الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيما تأهل فريق المصري البورسعيدي كثاني نفس المجموعة بعد الفوز على زيسكو الزامبي بنتيجة هدفين دون رد.

تأهل الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وتأهل الأهلي وبيراميدز إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث حسم الثنائي التأهل مبكرا في مرحلة المجموعات.