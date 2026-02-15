قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يقدم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسهم في دعم الأمن الغذائي.. طلعت مصطفى تتصدر قائمة بنك الطعام المصري | فيديو

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

على مدار أكثر من 20 عامًا، تصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة أكبر الداعمين لبنك الطعام المصري، في شراكة طويلة الأجل أسهمت في توفير الغذاء المنتظم لمئات الآلاف من الأسر شهريًا، وهذا الدور لا ينعكس فقط على تحسين مستوى المعيشة، وإنما يمتد تأثيره إلى تقليل الضغوط على منظومة الدعم الحكومي، وخفض معدلات الهشاشة الاقتصادية لدى الفئات الأكثر عرضة للصدمات السعرية.

وتمثل شراكة مجموعة طلعت مصطفى مع بنك الطعام المصري نموذجًا متقدمًا لما يعرف بـ"الاستثمار الاجتماعي"، الذي يحقق عائدًا غير مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال مواجهة أحد أخطر التحديات التنموية، وهو الفقر الغذائي.

ويعد الأمن الغذائي أحد العناصر الأساسية للاستقرار الاقتصادي، حيث ترتبط قدرة الأفراد على العمل والإنتاج ارتباطًا مباشرًا بتوافر الغذاء الكافي، ومن ثم، فإن دعم بنك الطعام يسهم في الحفاظ على قوة العمل، ويحد من الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الأسعار على الفئات منخفضة الدخل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الطلب المحلي والاستقرار المجتمعي.

كما أن هذا الدور يتكامل مع فلسفة مجموعة طلعت مصطفى في تطوير المدن المتكاملة، التي لا تقوم فقط على الاستثمار العقاري، ولكن تعتمد على خلق بيئة اقتصادية مستقرة قادرة على جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة، ولذا فأن وجود مجتمع يتمتع بدرجة أعلى من الأمان الغذائي يقلل من المخاطر الاجتماعية، ويعزز مناخ الثقة، وهو عنصر حاسم في استدامة أي نشاط استثماري طويل الأجل.

شاهد الفيديو 👇👇

https://www.facebook.com/reel/1193515909629679?sfnsn=scwspwa&mibextid=6AJuK9

ومن زاوية أوسع، يسهم دعم بنك الطعام في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما ينعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالفقر والجوع وجودة الحياة، كما يخفف هذا الدعم من الأعباء غير المباشرة التي تتحملها الدولة نتيجة ارتفاع معدلات الفقر الغذائي، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية.

ولا ينفصل هذا الدور عن باقي أنشطة مجموعة طلعت مصطفى في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تتبنى المجموعة رؤية متكاملة تشمل دعم القطاع الصحي، والتعليم الفني، والتمكين الاقتصادي، بما يعكس إدراكًا بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عبر توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

طلعت مصطفى شركة اسنثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

احذر المخاطر.. كيف يؤثر الأكل قبل النوم على التركيز والذاكرة؟

أرشيفية

ماجد سعد: تطور البنية التحتية والموانئ ساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر

أرشيفية

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتخطى 51 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد