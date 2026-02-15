قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

رنا عصمت

تُعد  القراصيا مصدرًا جيدًا لكلٍ من الالياف غير القابلة للذوبان والألياف القابلة للذوبان، إذ تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على تخفيف الامساك والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، بينما تساهم الألياف القابلة للذوبان في تنظيم عملية الهضم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

ويُعد تناول القراصيا أو شرب عصيرها من الطرق الطبيعية الفعالة للمساعدة في الحفاظ على انتظام الإخراج.

فوائد القراصيا..

1-صحة الهضم:

 تُعرف كأفضل "ملين طبيعي" بفضل غناها بالألياف ومادة السوربيتول التي تعالج الإمساك.

2-دعم العظام:

 تحتوي على مركبات الفينول والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، مما يحمي من هشاشة العظام.

3-صحة القلب: 

تساعد في ضبط ضغط الدم وخفض الكوليسترول.

4-فقر الدم:

 تعتبر مصدراً غنياً بالحديد وفيتامين سي الذي يعزز امتصاصه.

5-خفض مستويات الكولسترول

من الممكن لتراكم الدهون في الأوعية الدموية والناتج عن الكولسترول المرتفع أن يُسبب فشل القلب والجلطات، وهنا تأتي أحد فوائد القراصيا، فهي تُساعد على منع الإصابة بتصلب الشرايين وتعمل على خفض الكولسترول.

كما وُجد أن تناول القراصيا أو شرب عصير القراصيا قد يُساعد وبشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع.

 

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

