يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

تُعد القراصيا مصدرًا جيدًا لكلٍ من الالياف غير القابلة للذوبان والألياف القابلة للذوبان، إذ تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على تخفيف الامساك والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، بينما تساهم الألياف القابلة للذوبان في تنظيم عملية الهضم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

ويُعد تناول القراصيا أو شرب عصيرها من الطرق الطبيعية الفعالة للمساعدة في الحفاظ على انتظام الإخراج.

فوائد القراصيا..

1-صحة الهضم:

تُعرف كأفضل "ملين طبيعي" بفضل غناها بالألياف ومادة السوربيتول التي تعالج الإمساك.

2-دعم العظام:

تحتوي على مركبات الفينول والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، مما يحمي من هشاشة العظام.

3-صحة القلب:

تساعد في ضبط ضغط الدم وخفض الكوليسترول.

4-فقر الدم:

تعتبر مصدراً غنياً بالحديد وفيتامين سي الذي يعزز امتصاصه.

5-خفض مستويات الكولسترول

من الممكن لتراكم الدهون في الأوعية الدموية والناتج عن الكولسترول المرتفع أن يُسبب فشل القلب والجلطات، وهنا تأتي أحد فوائد القراصيا، فهي تُساعد على منع الإصابة بتصلب الشرايين وتعمل على خفض الكولسترول.

كما وُجد أن تناول القراصيا أو شرب عصير القراصيا قد يُساعد وبشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع.