العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، رفض العراق استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتنفيذ أي عمل عسكري أو إرهابي ضد إيران أو أي دولة أخرى.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن "التصعيد العسكري الإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في المنطقة"، مشددة على "ضرورة الحوار والتفاوض الدبلوماسي كخيار أمثل لمواجهة التحديات الراهنة".

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن دعم بلاده لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية حل النزاعات من خلال الحوارات البناءة والتفاهمات الدبلوماسية.