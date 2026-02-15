حسام المندوه يكشف تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك مع وزير الرياضة

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وأكد المندوه في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية عبر اثير ميجا اف ام أن المقابلة كانت إيجابية للغاية، مشددا على أن اكثر ما اسعد مجلس الادارة هو تأكيد كابتن جوهر نبيل علي ضرورة التكاتف لانتشال نادي الزمالك من الأزمة المالية الحالية.

واضاف أن وزير الشباب والرياضه أكد علي مساندة ومؤازرة الزمالك في أزمة ارض ٦ اكتوبر، قائلا: "الزمالك من حقه يكون عنده فرع تاني لزيادة الموارد المالية للنادي، ووعد بحل الأزمة في اسرع وأقرب وقت".

وواصل: تم التأكيد علي ان هدف الدولة في الفترة الحالية هي تمكين الاندية الشعبية من النجاح في الاستثمار.