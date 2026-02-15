اتحاد الكرة يفتح باب التقدم للدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى

أعلنت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب التقدم للاشتراك في الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى، لعدد 50 مدربًا، والتي تُقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التدريب والارتقاء بكفاءة الكوادر الفنية،

وتتضمن الدورة 80 ساعة تدريبية، مقسمة على كورسين، بواقع 40 ساعة لكل كورس، بما يضمن تقديم محتوى علمي وعملي متكامل وفق أحدث الأساليب التدريبية المعتمدة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولى خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس 2026، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق أول مارس، لدى منسق عام الدورات إيهاب الجندي.

ويشترط الاتحاد أن يكون المتقدم حاصلًا على الرخصة A أو الرخصة B، على أن تُجرى المقابلات الشخصية، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد، وعصام الحضري، مدير إدارة حراس المرمى.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن إستراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لإعداد جيل متميز من مدربي حراس المرمى، بما يسهم في دعم المنتخبات الوطنية والأندية ورفع مستوى الأداء الفني في مختلف المسابقات.