مجلس الزمالك يزور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لتهنئته بمنصبه الجديد

قرر وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، زيارة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لتهنئته بالمنصب الجديد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقد زار وفد الزمالك، وزير الشباب والرياضة، من أجل تهنئته بمناسبة توليه حقيبة الوزارة، وحصوله على ثقة القيادة السياسية.

وشهد اللقاء الذي جمع بين نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة، استعراض رؤية الأبيض وخططه في الفترة المقبلة، في الأنشطة الرياضية والاجتماعية.



وتضمن الاجتماع مناقشة التعاون في ملفات تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الفرق الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة داخل الأندية الجماهيرية.

وأكد جوهر نبيل، أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على توفير المناخ الدائم للاستقرار الإداري والفني لجميع الأندية في مصر.









