أخبار السيارات| باقة عربيات مستعملة بـ 300 ألف جنيه .. فيراري 849 تيستاروسا تظهر لأول مرة

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تضم سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر 8X ، وتنتمي 8X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري 849 تيستاروسا، وتنتمي 849 تيستاروسا لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، بالاضافة إلي ان فيراري 849 تيستاروسا تعد الطراز الذي يخلف SF90 .