وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
اقتصاد

سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم 15-2-2026..معاودة للصعود بقيمة 10 جنيهات

محمد يحيي

عاود جرام الذهب صعوده بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 15-2-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب يعاود الارتفاع

وصعد سعر الذهب بمعدلات طفيفة لم تجاوز 10 جنيهات في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحسن في الأداء

وتنفس السوق المحلية الصعداء بعد صعود طفيف في قيمة الجرام بعد تراجع مستمر بقيمة وصلت 220 جنيه علي الأقل خلال الأيام القلائل الماضي.

وقبل ساعة تقريبًا تراجع سعر الذهب بقيمة وصلت 30 جنيه في المتوسط

آخر تحديث في سعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو 6660 جنيه.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7611 جنيه للبيع و 7668 جنيه للشراء.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6977 جنيه للبيع و 7029 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6660 جنيه للبيع و 6710 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 5708 جنيه للبيع و 5751 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.28 ألف جنيه للبيع و 53.68 ألف جنيه لللشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5043 دولار للشراء.

