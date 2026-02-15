المشدد 5 سنوات لـ8 متهمين و3 سنوات لـ2 آخرين بأحداث مجلس الوزراء وألزامهم بدفع 17 مليون جنيه

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 8 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، كما عاقبت متهمين آخرين بالحبس 3 سنوات وألزمتهم بدفع 17 مليون جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم بارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق المتعمد لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.