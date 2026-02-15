قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صدارة المجموعة الثانية في بطولة ، عقب تعادله السلبي دون أهداف أمام ضيفه ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاء التعادل ليمنح الأهلي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرًا للمجموعة برصيد 10 نقاط، كما رافقه الجيش الملكي إلى الدور ذاته بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، مستفيدًا من نتائج الجولة الأخيرة، رغم فوز على بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة الأهلي والجيش الملكي 

1- الأهلي – 10 نقاط
2- الجيش الملكي – 9 نقاط
3- يانج أفريكانز – 8 نقاط
4- شبيبة القبائل – 3 نقاط

اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، حيث صعد من المجموعة الأولى كل من و، ومن المجموعة الثانية الأهلي والجيش الملكي، فيما تأهل عن المجموعة الثالثة و، وعن المجموعة الرابعة.

ومن المنتظر أن تسفر قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهات قوية بين كبار القارة في المرحلة المقبلة من البطولة.

الأهلي ترتيب مجموعة الأهلي دوري أبطال أفريقيا

