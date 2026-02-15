قد إيه عظيم.. خالد الغندور يتغنى بجمهور الزمالك

مدح الإعلامي خالد الغندور، جمهور نادي الزمالك، من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب خالد الغندور، في منشوره: "أد إيه جمهور الزمالك ده عظيم".





وفي سياق متصل، سبق أن تحدّث أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، عن نادي الزمالك، وجمهور القلعة البيضاء.

وقال أيمن يونس، عبر قناة أون سبورت: «جمهور الزمالك جيش من العاشقين للزمالك، وأنا قولت اليوم إنهم عمالين يعلُّوا الذوق قوي، ذوق التشجيع وذوق الحب وذوق الانتماء بشكل غير عادي».

وأضاف: «ولما تقول جمهور الزمالك في الظروف الصعبة دي؛ جمهور الزمالك اختصار لمعاني كثيرة، اختصار لمعنى الحب والعشق والانتماء والمساندة والدعم».

وأوضح: «الموقف صعب جدًا، جمهور الزمالك بيقدّم نفسه بشكل مختلف، بشكل كلنا بنقوله من زمان.. نادي الزمالك تعرّض لرؤساء كتير، وكل رئيس عايز الناس تقول (زمالك فلان).. هما مش فاهمين إن الناس ما بتشجعش فلان أبدًا، ولا رئيس نادي الزمالك حد شجعه، إحنا بنشجع نادي الزمالك».