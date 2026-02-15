قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة والدة الفنانة ريم مصطفى

ريم مصطفي ووالدتها
ريم مصطفي ووالدتها
تقى الجيزاوي

أعلنت الفنانة ريم مصطفي عن وفاة والدتها منذ قليل .

وكتبت ريم عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله .. النهاردة فقدت ضهري… وسندي… وأمان عمري كله ..برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

ومن المقرر أن تقام الجنازة غدا الاثنين 16 فبراير عقب صلاة الظهر بمسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي .

تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2026، والمقرر عرضه حصريًا عبر قناة CBC، إلى جانب منصتي Watch it و Yango Play، في عمل درامي مرتقب يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى، وهو التعاون الذي لفت أنظار الجمهور منذ الإعلان عن المشروع وانطلاق حملته الدعائية.

وتجسد ريم مصطفى خلال أحداث المسلسل شخصية ياسمين النشرتي، وهي شخصية تتسم بالشر والدهاء الشديدين، وتدخل في صراع وعداوة حادة مع شخصية زياد التي يقدمها يوسف الشريف، حيث تقوم الأحداث على حرب من نوع خاص لا تعتمد فقط على القوة، وإنما ترتكز على الذكاء والتخطيط والمناورات، في إطار سعي كل طرف للقضاء على الآخر وحسم المعركة لصالحه.

وكان البرومو الرسمي للمسلسل الذي طُرح مؤخرًا، قد كشف عن ملامح شخصية ياسمين النشرتي، خاصة من خلال عدد من المشاهد اللافتة، من بينها قولها: "أنا خبرة في كل أنواع الشر والغدر والخيانة"، إلى جانب مشهد آخر تُعلن فيه بوضوح رغبتها في التخلص من زياد بقولها: "أنا عاوزة أخلص منه"، في إشارة مباشرة إلى تصاعد حدة الصراع بين الطرفين.

مسلسل فن الحرب

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبد الجواد، ياسر علي ماهر، إنجي سلامة، كريم أدريانو، ميريت الحريري، أحمد رفعت، بوسي الشامي، شروق إبراهيم، ريم رأفت، دنيا جمعة، وعبير فاروق، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وليد فواز ومحمد جمعة. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

ريم مصطفي فن الحرب مسلسلات رمضان ٢٠٢٦ مسلسلات ريم مصطفي

