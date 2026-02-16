الكهرباء: لا انقطاعات متوقعة بصيف 2026.. الشبكة جاهزة لزيادة الأحمال

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من تنفيذ خطة موسعة لرفع قدرة الشبكة القومية على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال، مؤكداً أنه "لا انقطاعات متوقعة خلال صيف 2026 بإذن الله".

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق وندى رضا، أن معدلات نمو الأحمال المتوقعة تتراوح بين 6 و7%، مشيراً إلى أن الشبكة نجحت خلال الصيف الماضي في استيعاب أعلى حمل في تاريخها، والذي بلغ نحو 40 ألف ميجاوات، مضيفا أن الوزارة دعمت الشبكة قبل الصيف الماضي بقدرات متجددة بلغت 2000 ميجاوات، على أن يتم إضافة 3000 ميجاوات أخرى من الطاقات الجديدة والمتجددة خلال العام الجاري وفق جداول زمنية محددة تبدأ في أبريل المقبل.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة

وأشار إلى أن هذه الإضافات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وبما يدعم التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.