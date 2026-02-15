قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب عيار 18 اليوم 16-2-2026
أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
توك شو

الكهرباء: لا انقطاعات متوقعة صيف 2026 وزيادة 3 آلاف ميجاوات من المتجددة

الكهرباء
الكهرباء
عادل نصار

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من تنفيذ خطة موسعة لرفع قدرة الشبكة القومية على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال، مؤكداً أنه "لا انقطاعات متوقعة خلال صيف 2026 بإذن الله".

وأوضح منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق وندى رضا، أن معدلات نمو الأحمال المتوقعة تتراوح بين 6 و7%، مشيراً إلى أن الشبكة نجحت خلال الصيف الماضي في استيعاب أعلى حمل في تاريخها، والذي بلغ نحو 40 ألف ميجاوات، مضيفا أن الوزارة دعمت الشبكة قبل الصيف الماضي بقدرات متجددة بلغت 2000 ميجاوات، على أن يتم إضافة 3000 ميجاوات أخرى من الطاقات الجديدة والمتجددة خلال العام الجاري وفق جداول زمنية محددة تبدأ في أبريل المقبل.

وأشار منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هذه الإضافات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وبما يدعم التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

الكهرباء صيف 2026 وزارة الكهرباء منصور عبدالغني

