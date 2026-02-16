قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت عبد الهادي: جماهير الزمالك أصحاب الفضل الأول والأخير علينا

مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي
ميرنا محمود

أشاد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق بنادي الزمالك و لاعبية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مدحت عبد الهادي: الحمد لله على نعمة نادي الزمالك العظيم،ونعمة جماهير الزمالك الأغلى من أموال العالم كلها.

و أضاف :هذه الصورة ليست مجرد ذكري
دي قيمة كبيرة وشرف عظيم إني ارتديت تشيرت الزمالك الغالي يومًا من الأيام،كنت وما زلت مشجع درجة تالته وكان حلم حياتي دخول نادي الزمالك، والحمد لله ربنا كرمني ولعبت فيه، وكانت مرحلة من أسعد مراحل حياتي أنا وعائلتي.

و تابع :الزمالك بالنسبة لنا ليس ناديًا فقط ،الزمالك بيتنا الكبير، وحلم لأي لاعب أن ينتمي له ولو ليوم واحد،شكرًا لجماهير الزمالك أصحاب الفضل الأول والأخير علينا كلاعبين،امتلكنا أموالًا… امتلكنا شهرة،امتلكنا الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الزمالك وجماهيره التي لا تعرف المستحيل، التي تحارب وتقاتل من أجل ناديها.

و أستكمل :تشرفت بلقب “قلب الأسد” من جماهير الزمالك،واليوم أُعيد هذا اللقب لكم أنتم.
أنتم القلوب الشجاعة أنتم من لا تعرفون معنى المستحيل،في أصعب مرحلة يمر بها النادي عبر تاريخه، أزمات تكاد حلولها تكون شبه مستحيلة لولا وجودكم ما كان الزمالك في هذه المكانة أبدًا.

وأردف: هذا المشهد لا نراه في أي نادٍ في العالم ليس مجرد تشجيع، بل انتماء يُدرَّس،التميز الحقيقي أن تحافظ على وجودك في أصعب الظروف،أن يتمسك إخلاصك بناديك قبل الانتصارات وقبل البطولات.

و أختتم :هكذا هو جمهور الزمالك الزملكاوي مختلف، مميز، صاحب فكر ووعي كبير.
لا ينقاد وراء لحظة، ولا يبيع انتماءه بثمن،كل الشكر لكم… أنتم أصحاب الفضل الأول والأخير،أنتم سبب سعادتنا جميعًا،وشكر خاص للكابتن معتمد جمال، ابن الزمالك المخلص، الذي قاد الفريق في مرحلة صعبة وتحدٍ كبير. أبناء الزمالك الحقيقيون لا يتخلون عن ناديهم أبدًا، وهذه هي سمات أبناء هذا الكيان العظيم،نعلم جميعًا أن لنا دعمًا كاملًا من جماهير لا تُقارن بأي جماهير في العالم.
وأسعدونا بالمباريات القادمة،إن شاء الله سأكون متواجدًا معكم دعمًا للفريق،وهذا شرف كبير لي أن أكون بينكم،
مشجعًا في الدرجة الثالثة أساند فريقي معكم لأن هذا هو مكاننا الحقيقي،أنتم اللاعب رقم واحد أنتم الرمز أنتم الأساطير الحقيقية لهذا النادي مهما شكرتكم… لن أوفيكم حقكم.

