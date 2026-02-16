هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

أكد الإعلامي أحمد شوبير، استناداً إلى لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن العقوبات على مخالفات مثل إلقاء الزجاجات تقتصر على الغرامات المالية، نافياً إمكانية إقامة مباريات بدون جمهور كعقوبة.

وأوضح شوبير أن الكاف يخطط لتعديل لوائح العقوبات لتكون أكثر صرامة بعد جدل حول عقوبات نهائي إفريقيا.



أبرز نقاط شوبير بشأن لوائح الكاف:

يُذكر أنه في حال تكرار مخالفة استخدام الألعاب النارية، أو أجهزة الليزر، أو رمي الزجاجات أو الأشياء خلال المباريات المستقبلية في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، فإن اللجنة التأديبية تحتفظ بحقها في فرض عقوبات أشد من بينها إقامة المباريات دون جمهور خلف أبواب مغلقة، وذلك بغض النظر عن مكان وقوع الحوادث، سواء في المباريات التي تقام على أرض الفريق أو خارجها.

وأوضح شوبير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعاقب على هذه الأفعال بغرامات مالية، مشيرًا إلى أن فكرة إقامة مباراة بدون جمهور ليست واردة في اللوائح كما يردد البعض، وهو ما يجعل إلقاء الزجاجات تصرفًا بلا أي مكسب، بل يسيء لصورة الفريق وجماهيره.

“دخلتنا كانت عظيمة.. كملوها للآخر”

وأشار إلى أن جماهير الأهلي قدمت دخلة قوية وصورة رائعة داخل استاد القاهرة، وكان الأفضل الحفاظ على هذا المشهد حتى النهاية، بدلًا من إفساده بتصرفات فردية تسيء للجميع.

مراحل قادمة أصعب.. والأهلي يحتاج كل صوت

وشدد شوبير على أن الأهلي قد يواجه في الأدوار المقبلة فرقًا قوية مثل الترجي التونسي أو ماميلودي صن داونز أو نهضة بركان، مؤكدًا أن الفريق يحتاج كل هتاف وتشجيع ودعم، وليس تصرفات قد تضعه تحت طائلة العقوبات.



احترام متبادل مع الجيش الملكي

كما أثنى على المشهد العام في المباراة، مؤكدًا أن الاستاد كان ممتلئًا، والجماهير المغربية حضرت في إطار من الاحترام، ونجح الجيش الملكي في حسم التأهل دون أي أزمات.

“الأهلي اتعرض لنفس الموقف هناك.. ولم يشتكِ”