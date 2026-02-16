شوبير يهاجم إلقاء زجاجات المياه: تصرفات تضر الأهلي قبل المراحل الأصعب

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج «الناظر» على قناة النهار، عن واقعة إلقاء زجاجات المياه في المدرجات، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تفيد الفريق نهائيًا، بل قد تتسبب في أضرار كبيرة على الأهلي في توقيت حساس من البطولة الإفريقية.

العقوبة في لوائح الكاف.. غرامة مالية فقط

وأوضح شوبير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعاقب على هذه الأفعال بغرامات مالية، مشيرًا إلى أن فكرة إقامة مباراة بدون جمهور ليست واردة في اللوائح كما يردد البعض، وهو ما يجعل إلقاء الزجاجات تصرفًا بلا أي مكسب، بل يسيء لصورة الفريق وجماهيره.

“دخلتنا كانت عظيمة.. كملوها للآخر”

وأشار إلى أن جماهير الأهلي قدمت دخلة قوية وصورة رائعة داخل استاد القاهرة، وكان الأفضل الحفاظ على هذا المشهد حتى النهاية، بدلًا من إفساده بتصرفات فردية تسيء للجميع.

مراحل قادمة أصعب.. والأهلي يحتاج كل صوت

وشدد شوبير على أن الأهلي قد يواجه في الأدوار المقبلة فرقًا قوية مثل الترجي التونسي أو ماميلودي صن داونز أو نهضة بركان، مؤكدًا أن الفريق يحتاج كل هتاف وتشجيع ودعم، وليس تصرفات قد تضعه تحت طائلة العقوبات.



احترام متبادل مع الجيش الملكي

كما أثنى على المشهد العام في المباراة، مؤكدًا أن الاستاد كان ممتلئًا، والجماهير المغربية حضرت في إطار من الاحترام، ونجح الجيش الملكي في حسم التأهل دون أي أزمات.

“الأهلي اتعرض لنفس الموقف هناك.. ولم يشتكِ”



واستعاد شوبير موقفًا سابقًا حين تعرض الأهلي لإلقاء أشياء في المغرب، لكنه فضّل الحفاظ على العلاقات ولم يقدم شكوى، في إشارة إلى أهمية احترام المنافسين وعدم افتعال مشكلات.

رسالة أخيرة: المتهور خارج المدرج

واختتم شوبير تصريحاته برسالة واضحة: المتهور لا مكان له في المدرجات، مشددًا على أن الأهلي يحتاج جمهورًا واعيًا يشجع ويدعم، لا جمهورًا يضر فريقه في لحظة فارقة



