قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
شوبير يهاجم إلقاء زجاجات المياه: تصرفات تضر الأهلي قبل المراحل الأصعب

رباب الهواري

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج «الناظر» على قناة النهار، عن واقعة إلقاء زجاجات المياه في المدرجات، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تفيد الفريق نهائيًا، بل قد تتسبب في أضرار كبيرة على الأهلي في توقيت حساس من البطولة الإفريقية.

العقوبة في لوائح الكاف.. غرامة مالية فقط

وأوضح شوبير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعاقب على هذه الأفعال بغرامات مالية، مشيرًا إلى أن فكرة إقامة مباراة بدون جمهور ليست واردة في اللوائح كما يردد البعض، وهو ما يجعل إلقاء الزجاجات تصرفًا بلا أي مكسب، بل يسيء لصورة الفريق وجماهيره.

“دخلتنا كانت عظيمة.. كملوها للآخر”

وأشار إلى أن جماهير الأهلي قدمت دخلة قوية وصورة رائعة داخل استاد القاهرة، وكان الأفضل الحفاظ على هذا المشهد حتى النهاية، بدلًا من إفساده بتصرفات فردية تسيء للجميع.

مراحل قادمة أصعب.. والأهلي يحتاج كل صوت

وشدد شوبير على أن الأهلي قد يواجه في الأدوار المقبلة فرقًا قوية مثل الترجي التونسي أو ماميلودي صن داونز أو نهضة بركان، مؤكدًا أن الفريق يحتاج كل هتاف وتشجيع ودعم، وليس تصرفات قد تضعه تحت طائلة العقوبات.
 

احترام متبادل مع الجيش الملكي

كما أثنى على المشهد العام في المباراة، مؤكدًا أن الاستاد كان ممتلئًا، والجماهير المغربية حضرت في إطار من الاحترام، ونجح الجيش الملكي في حسم التأهل دون أي أزمات.

“الأهلي اتعرض لنفس الموقف هناك.. ولم يشتكِ”
 

واستعاد شوبير موقفًا سابقًا حين تعرض الأهلي لإلقاء أشياء في المغرب، لكنه فضّل الحفاظ على العلاقات ولم يقدم شكوى، في إشارة إلى أهمية احترام المنافسين وعدم افتعال مشكلات.

رسالة أخيرة: المتهور خارج المدرج

واختتم شوبير تصريحاته برسالة واضحة: المتهور لا مكان له في المدرجات، مشددًا على أن الأهلي يحتاج جمهورًا واعيًا يشجع ويدعم، لا جمهورًا يضر فريقه في لحظة فارقة


 

