مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
الشناوي يعترف لأول مرة: أخطأت بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

وجه مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية إلى إمام عاشور خلال تصريحاته التلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، مؤكدًا أن جمهور الأهلي كان له موقف واضح ومميز تجاه اللاعب بعد الأزمة الأخيرة.

وأوضح عبده أن طريقة استقبال الجماهير لإمام كانت بمثابة رسالة دعم كبيرة، مشيرًا إلى أن الجمهور لم يقف ضده كما كان يتوقع البعض، بل احتواه ومنحه فرصة جديدة لإثبات نفسه داخل الملعب.

انتقاد للأداء والمبالغة داخل الملعب

وانتقد مصطفى عبده الطريقة التي ظهر بها إمام عاشور في اللقاء، معتبرًا أن اللاعب كان يحاول القيام بكل شيء في كرة القدم خلال مباراة واحدة، وهو ما قد يعرضه للخطر.

وأكد أن الحماس الزائد والرغبة في إثبات الذات قد تتحول إلى عبء على اللاعب نفسه، خاصة إذا تسبب ذلك في إصابة أو إجهاد بدني كبير، مشددًا على أن إمام يحتاج للتركيز أكثر واللعب بعقلانية بدلًا من الاندفاع.

رسالة مباشرة: «أنت مهمل في حق نفسك»

وقال مصطفى عبده إن إمام عاشور “مهمل في حق نفسه”، في إشارة إلى ضرورة أن يهتم اللاعب أكثر بتفاصيله الفنية والبدنية، وأن يوازن بين الروح القتالية والانضباط التكتيكي داخل الملعب
 

تحذير صريح من الفرصة الثالثة

واختتم مصطفى عبده تصريحاته برسالة تحذيرية واضحة، مؤكدًا أن جماهير الأهلي تحملت إمام عاشور مرتين، وأن الفرصة الثالثة قد لا تكون بنفس التسامح.

وشدد على أن اللاعب مطالب بالحفاظ على ثقة الجمهور، والابتعاد عن أي تصرفات أو مبالغات قد تعيده للأزمات مرة أخرى، لأن جمهور الأهلي لا يمنح الفرص بلا حدود


 

