مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

وجه مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية إلى إمام عاشور خلال تصريحاته التلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، مؤكدًا أن جمهور الأهلي كان له موقف واضح ومميز تجاه اللاعب بعد الأزمة الأخيرة.

وأوضح عبده أن طريقة استقبال الجماهير لإمام كانت بمثابة رسالة دعم كبيرة، مشيرًا إلى أن الجمهور لم يقف ضده كما كان يتوقع البعض، بل احتواه ومنحه فرصة جديدة لإثبات نفسه داخل الملعب.

انتقاد للأداء والمبالغة داخل الملعب

وانتقد مصطفى عبده الطريقة التي ظهر بها إمام عاشور في اللقاء، معتبرًا أن اللاعب كان يحاول القيام بكل شيء في كرة القدم خلال مباراة واحدة، وهو ما قد يعرضه للخطر.

وأكد أن الحماس الزائد والرغبة في إثبات الذات قد تتحول إلى عبء على اللاعب نفسه، خاصة إذا تسبب ذلك في إصابة أو إجهاد بدني كبير، مشددًا على أن إمام يحتاج للتركيز أكثر واللعب بعقلانية بدلًا من الاندفاع.

رسالة مباشرة: «أنت مهمل في حق نفسك»

وقال مصطفى عبده إن إمام عاشور “مهمل في حق نفسه”، في إشارة إلى ضرورة أن يهتم اللاعب أكثر بتفاصيله الفنية والبدنية، وأن يوازن بين الروح القتالية والانضباط التكتيكي داخل الملعب



تحذير صريح من الفرصة الثالثة

واختتم مصطفى عبده تصريحاته برسالة تحذيرية واضحة، مؤكدًا أن جماهير الأهلي تحملت إمام عاشور مرتين، وأن الفرصة الثالثة قد لا تكون بنفس التسامح.

وشدد على أن اللاعب مطالب بالحفاظ على ثقة الجمهور، والابتعاد عن أي تصرفات أو مبالغات قد تعيده للأزمات مرة أخرى، لأن جمهور الأهلي لا يمنح الفرص بلا حدود



