جمهور الأهلي هيسامح .. تفاصيل أول ظهور لـ إمام عاشور بعد إنتهاء الإيقاف

علق الإعلامي أحمد شوبير على أول ظهور لـ إمام عاشور نجم النادي الأهلي في قائمة القلعة الحمراء إستعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء اليوم الأحد.

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية: الدانماركي ييس توروب المدير الفني لما سألوه عن إمام عاشور، قال إن أنا اتكلمت معاه وقلت له ركز على المستقبل، وقال متنسوش إن لاعيب كبير أخطأ واعتذر وبالتالي خلاص.

تابع شوبير: هو النهارده بقى، السؤال: الجمهور هيقابل إمام إزاي؟ وده مهم جداً وإمام هيتعامل مع ده إزاي؟

أضاف شوبير: لإنه خلينا نفترض حاجة من الاثنين؛ يا امام هيبدأ (الجمهور بطل ينادي على كل لاعيب باسمه دلوقتي) فـ هنشوف تحية الجمهور شكلها عاملة إزاي.

وقال أيضا: يا إما هيبقى احتياطي.. هل الجماهير بقى مش هتلتفت له ولا القصة شكلها إيه؟ وإحساسي الشخصي إن جمهور الأهلي عنده الاستعداد إنه يعني يسامح بس بشرط إنك متعملش حاجة تاني.

واختتم شوبير حديثه قائلا: يعني خلاص بقى يعني آخر مرة أو زي ما بيقولوا كده توبة من نوبة يعني فأتمنى إن الدنيا تمشي بشكل جيد وإنه يبقى فيه نوع من أنواع الود ما بين جمهور الأهلي وإمام عاشور.