شريف رضا: إمام عاشور "فلتة".. وأزمته الأخيرة "سقطة"

شدد شريف رضا لاعب وقائد نادي سموحة السكندري، على أن إمام عاشور لاعب النادي الاهلي هو الأفضل حاليًا في كرة القدم المصرية، هو لاعب "فلتة" يمتلك مميزات خيالية لا تتواجد في لاعب واحد، ونحن من جيل واحد وتزاملنا معًا في المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

وتابع "رضا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: إمام عاشور كان لاعبًا جيدًا للغاية في غزل المحلة، لكن الانفجار حدث في الزمالك مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، ولست راضيًا عما فعله في أزمته الأخيرة في النادي الأهلي، جمهور الأهلي يحبه ويدعمه كثيرًا، لذلك ما حدث سقطة منه لا تغتفر وهو نال العقوبة وأعتقد أنها ستكون نقطة فاصلة سيعود منها أفضل مما كان.

وأضاف لاعب سموحة: سيراميكا كليوباترا والمصري الأفضل هذا الموسم، الفريق البورسعيدي بدأ بداية مثالية لكنه لم يستمر، وسيراميكا كليوباترا يتصدر جدول الترتيب بجدارة واستحقاق، وعلي ماهر هو المدرب الأفضل حاليًا.

واختتم شريف رضا حديثه: أتمنى أن ننهي الموسم ضمن فرق المربع الذهبي وليس السبعة الكبار فقط، ونفسي ألعب لمنتخب مصر.