رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
كبدوا الدولة أعباءً مالية 13 مليون يورو.. إحالة 7 موظفين بهيئة نظافة للجيزة للمحاكمة
صراع الصدارة.. 4 إجراءات في الأهلي استعداد لمواجهة الجيش المغربي
وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق
تصريح صادم من رئيس إنستجرام.. 16 ساعة على المنصة ليست إدمانا
توروب يضع اللمسات الأخيرة في الأهلي قبل موقعة الجيش الملكي في أبطال أفريقيا

توروب
توروب
محمد سمير

يضع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب اللمسات الأخيرة على تحضيرات الفريق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

صدارة المجموعة على المحك

رغم حسم الأهلي تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي، فإن مواجهة الغد تحمل طابعًا خاصًا، إذ يسعى المارد الأحمر لإنهاء مشواره في دور المجموعات متصدرًا ترتيب مجموعته. 

ويكفي الأهلي تحقيق الفوز أو التعادل لضمان الصدارة، حيث سيرفع الفوز رصيده إلى 12 نقطة مقابل 8 نقاط للفريق المغربي، بينما يمنح التعادل الأهلي 10 نقاط مقابل 9 لمنافسه.

أما في حال خسارة الفريق الأحمر، فسيرتفع رصيد الجيش الملكي إلى 11 نقطة مقابل 9 للأهلي، ليخطف الفريق المغربي الصدارة ويصعد رفقة الأهلي إلى الدور ربع النهائي، ما يضفي مزيدًا من الإثارة على لقاء الغد.

ملامح التشكيل وتعديلات اضطرارية

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم، وسط تركيز واضح من الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل الخططية التي ينوي توروب الاعتماد عليها خلال اللقاء، خاصة في الشقين الدفاعي والتحول الهجومي السريع، تحسبًا لقوة الفريق المغربي في المرتدات.

ومن المنتظر أن يشهد التشكيل بعض التغييرات الاضطرارية بسبب الغيابات المؤثرة، في مقدمتها أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بداعي الإصابة، وهو ما يدفع الجهاز الفني لإعادة ترتيب أوراقه في الخط الأمامي. في المقابل، يستعيد الأهلي خدمات لاعب الوسط إمام عاشور بعد انتهاء العقوبة التأديبية، ما يمنح الفريق دفعة قوية في منطقة المناورات.

موعد مباراة الأهلي والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي في السادسة مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2، الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحمل المواجهة أهمية مضاعفة للأهلي، ليس فقط لحسم الصدارة، ولكن أيضًا لتوجيه رسالة قوية قبل الدخول في الأدوار الإقصائية، حيث يسعى الفريق لمواصلة مشواره القاري بثبات نحو اللقب، مستندًا إلى خبراته الطويلة في البطولة وطموحات جماهيره في الحفاظ على الهيمنة الأفريقية.

