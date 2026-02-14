كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ميتا تحصل على براءة اختراع لتقنية ذكاء اصطناعي لتولي حسابات المتوفين
شيماء عبد المنعم

حصلت شركة “ميتا”، على براءة اختراع في ديسمبر 2025 لتقنية ذكاء اصطناعي قادرة على محاكاة سلوك المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي في حال وفاتهم، بحيث يرد على منشورات الآخرين وكأن المستخدم موجود بنفسه..

وتستند التقنية إلى نموذج لغة كبير يتم تدريبه على بيانات المستخدم الشخصية، بما في ذلك المنشورات والتعليقات والإعجابات والنشاط السابق، بهدف إنشاء نسخة رقمية قادرة على التفاعل بنفس أسلوب الحساب الأصلي.

ماذا يحدث لنا بعد الوفاة؟ هذا السؤال لا يزال بلا إجابة، لكن شركة “ميتا” ابتكرت تقنية لإدارة حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لتقرير موقع Business Insider، فإن براءة الاختراع، التي قدمت عام 2023 ونسبت إلى أندرو بوسورث، المدير التقني للشركة، تصف نظاما يستخدم نموذج لغة كبير لمحاكاة سلوك الشخص على الإنترنت أثناء غيابه.

وتوضح البراءة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتصرف كالمستخدم إذا لم يستخدم حسابه لفترة طويلة، أو في حال وفاته، وسيتم تدريب النظام على بيانات "محددة للمستخدم"، تشمل المنشورات والتعليقات والإعجابات والنشاط السابق، بهدف إنشاء نسخة رقمية تحاكي سلوك صاحب الحساب الأصلي.

الهدف من التقنية

قد يتساءل البعض لماذا نحتاج إلى مثل هذه الميزة؟، وفقا لشركة “ميتا”، يمكن لهذه التقنية أن تقلل من أثر اختفاء المستخدم على المنصة، خصوصا في حال وفاته،

وتشير وثائق البراءة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحافظ على نشاط الحساب وتفاعله، ما قد يكون مفيدا لأقارب وأصدقاء المتوفى الذين يفتقدون تواجده.

هذه الفكرة ليست جديدة، إذ تندرج ضمن ما يعرف بـ "تقنيات الحزن" Grief Tech، التي تهدف إلى الحفاظ على بعض جوانب الشخص بعد وفاته أو إعادة إنشائها.

وقد دخلت شركات هذا المجال بالفعل، بينما حصلت مايكروسوفت على براءة اختراع عام 2021 لشات بوت قادر على محاكاة الأشخاص المتوفين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع نسخة رقمية من أحبائهم المتوفين للتعامل مع الحزن.

أما بالنسبة لأولئك الذين يأخذون مجرد استراحة من التطبيق، فإن هذه الميزة قد تضمن استمرار نشاط الحساب وتفاعله.

ورغم ما يبدو من توجه نحو مستقبل قد يشكل سيناريوهات غريبة حيث يحاكي الذكاء الاصطناعي الأشخاص المتوفين للحفاظ على التفاعل، أكدت ميتا أنها "لا تخطط لتنفيذ هذا النموذج عمليا"، موضحة أن براءات الاختراع لا تعني بالضرورة تطوير المنتج أو تطبيقه.

ميتا حسابات المتوفين براءة اختراع ذكاء اصطناعي محاكاة الأشخاص المتوفين

