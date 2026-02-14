قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خريطة الأهلي في رمضان.. 5 مواجهات بالدوري قبل انطلاق مرحلة الحسم وأفريقيا على الأبواب

الأهلي
الأهلي

يدخل النادي الأهلي شهر رمضان هذا الموسم ببرنامج مزدحم نسبيا لكنه يبدو محسوبا بدقة من الناحية الزمنية حيث يخوض الفريق خمس مباريات فقط في مسابقة الدوري الممتاز خلال أول 19 يوما من الشهر الكريم بداية من نهاية الدور الأول وحتى التاسع من مارس قبل أن تتغير خريطة المنافسة مع انطلاق مرحلة جديدة أكثر قوة وإثارة.

ورغم أن الرقم 5 مباريات قد يبدو محدودا فإن طبيعة المرحلة تجعل كل مواجهة بمثابة اختبار حقيقي للفريق الأحمر خاصة في ظل سعيه للحفاظ على نسق الانتصارات والاستقرار الفني إلى جانب الاستعداد لما هو قادم سواء في مرحلة حسم الدوري بين الكبار أو في البطولة الأفريقية.

جدول الأهلي في رمضان

الأهلي يخوض خلال شهر رمضان خمس مباريات في الدوري موزعة على نحو يتيح للجهاز الفني فرصة لإدارة الأحمال البدنية بشكل متوازن خاصة أن المسابقة ستدخل بعد ذلك مرحلة جديدة حيث يلتقي السبعة الكبار معا في مواجهات مباشرة سيتم تحديدها عقب مباريات الدور الأول يوم 9 مارس المقبل .

وجاءت مباريات الأهلي المحددة خلال رمضان على النحو التالي:

الخميس 19 فبراير: الأهلي × الجونة

الاثنين 23 فبراير: الأهلي × سموحة

السبت 28 فبراير: الأهلي × زد

الخميس 5 مارس: الأهلي × المقاولون العرب

الاثنين 9 مارس: الأهلي × طلائع الجيش

هذه المواجهات تمثل ختام الدور الأول وبداية العد التنازلي للمرحلة الحاسمة ما يمنح كل نقطة قيمة مضاعفة في سباق المنافسة خصوصًا أن النظام الجديد سيجمع أصحاب المراكز السبعة الأولى في مجموعة واحدة يتواجهون فيها لتحديد البطل.

مرحلة جديدة تنتظر الأهلي في الدوري

بعد التاسع من مارس تتوقف خريطة الدوري التقليدية إذ تبدأ مرحلة السبعة الكبار حيث يلتقي كل فريق مع منافسيه المباشرين في مواجهات قوية قد تغيّر شكل جدول الترتيب في جولات قليلة.

وحتى الآن لم يتم إعلان جدول مباريات تلك المرحلة ما يعني أن الجهاز الفني للأهلي سيترقب الترتيب النهائي قبل وضع خطة تفصيلية للتعامل مع المباريات المرتقبة سواء من حيث التدوير بين اللاعبين أو توزيع الجهد البدني.

هذه المرحلة ستكون الأصعب بلا شك لأنها ستجمع الفرق المتنافسة على اللقب في مواجهات مباشرة ما يرفع من مستوى التحدي ويقلل هامش الخطأ إلى الحد الأدنى.

الأهلي أفريقيًا

على الصعيد القاري يعيش الأهلي حالة من الاطمئنان النسبي بعدما حسم تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا حتى قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الجيش الملكي.

التأهل المبكر يمنح الفريق فرصة لإدارة مبارياته المتبقية بذكاء سواء من خلال إراحة بعض العناصر الأساسية أو تجربة بدائل جاهزة للمرحلة المقبلة دون ضغط حسابات معقدة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الذهاب للدور ربع النهائي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية خلال أيام 13 و14 و15 مارس على أن تقام مباريات الإياب أيام 20 و21 و22 من الشهر نفسه.

وبذلك فإن مباريات ربع النهائي ستأتي مباشرة بعد نهاية جدول الدور الأول لبطولة الدوري ما يعني أن الفريق سيخوض سلسلة مباريات متتالية بين المحلي والقاري في فترة قصيرة نسبيا تتطلب تركيزا عاليا واستعدادا بدنيا وذهنيا على أعلى مستوى.

إدارة المرحلة

الملف الأهم أمام الجهاز الفني يتمثل في كيفية إدارة هذه المرحلة الحساسة فالدوري يدخل منعطفا حاسمًا في وقت يسعى فيه الأهلي دائما إلى المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

رمضان هذا العام قد يكون شهر تثبيت الأقدام محليًا قبل الانطلاق بقوة في صدامات السبعة الكبار وفي الوقت نفسه تجهيز الفريق لمرحلة خروج المغلوب في أفريقيا حيث لا مجال للتعويض.

التحدي لا يقتصر على عدد المباريات بل يمتد إلى طبيعتها إذ تختلف حسابات كل بطولة عن الأخرى ففي الدوري قد تسمح بعض المواجهات بهامش للمناورة أما في ربع النهائي الأفريقي فكل خطأ قد يكلف الكثير.

الأهلي النادي الأهلي شهر رمضان الدوري البطولة الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

الزمالك

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

فريق صنداونز

ميجيل كاردوزو مهدد بـ الإقالة من تدريب صن داونز في هذه الحالة!

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد