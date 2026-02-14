خريطة الأهلي في رمضان.. 5 مواجهات بالدوري قبل انطلاق مرحلة الحسم وأفريقيا على الأبواب

يدخل النادي الأهلي شهر رمضان هذا الموسم ببرنامج مزدحم نسبيا لكنه يبدو محسوبا بدقة من الناحية الزمنية حيث يخوض الفريق خمس مباريات فقط في مسابقة الدوري الممتاز خلال أول 19 يوما من الشهر الكريم بداية من نهاية الدور الأول وحتى التاسع من مارس قبل أن تتغير خريطة المنافسة مع انطلاق مرحلة جديدة أكثر قوة وإثارة.

ورغم أن الرقم 5 مباريات قد يبدو محدودا فإن طبيعة المرحلة تجعل كل مواجهة بمثابة اختبار حقيقي للفريق الأحمر خاصة في ظل سعيه للحفاظ على نسق الانتصارات والاستقرار الفني إلى جانب الاستعداد لما هو قادم سواء في مرحلة حسم الدوري بين الكبار أو في البطولة الأفريقية.

جدول الأهلي في رمضان

الأهلي يخوض خلال شهر رمضان خمس مباريات في الدوري موزعة على نحو يتيح للجهاز الفني فرصة لإدارة الأحمال البدنية بشكل متوازن خاصة أن المسابقة ستدخل بعد ذلك مرحلة جديدة حيث يلتقي السبعة الكبار معا في مواجهات مباشرة سيتم تحديدها عقب مباريات الدور الأول يوم 9 مارس المقبل .

وجاءت مباريات الأهلي المحددة خلال رمضان على النحو التالي:

الخميس 19 فبراير: الأهلي × الجونة

الاثنين 23 فبراير: الأهلي × سموحة

السبت 28 فبراير: الأهلي × زد

الخميس 5 مارس: الأهلي × المقاولون العرب

الاثنين 9 مارس: الأهلي × طلائع الجيش

هذه المواجهات تمثل ختام الدور الأول وبداية العد التنازلي للمرحلة الحاسمة ما يمنح كل نقطة قيمة مضاعفة في سباق المنافسة خصوصًا أن النظام الجديد سيجمع أصحاب المراكز السبعة الأولى في مجموعة واحدة يتواجهون فيها لتحديد البطل.

مرحلة جديدة تنتظر الأهلي في الدوري

بعد التاسع من مارس تتوقف خريطة الدوري التقليدية إذ تبدأ مرحلة السبعة الكبار حيث يلتقي كل فريق مع منافسيه المباشرين في مواجهات قوية قد تغيّر شكل جدول الترتيب في جولات قليلة.

وحتى الآن لم يتم إعلان جدول مباريات تلك المرحلة ما يعني أن الجهاز الفني للأهلي سيترقب الترتيب النهائي قبل وضع خطة تفصيلية للتعامل مع المباريات المرتقبة سواء من حيث التدوير بين اللاعبين أو توزيع الجهد البدني.

هذه المرحلة ستكون الأصعب بلا شك لأنها ستجمع الفرق المتنافسة على اللقب في مواجهات مباشرة ما يرفع من مستوى التحدي ويقلل هامش الخطأ إلى الحد الأدنى.

الأهلي أفريقيًا

على الصعيد القاري يعيش الأهلي حالة من الاطمئنان النسبي بعدما حسم تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا حتى قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الجيش الملكي.

التأهل المبكر يمنح الفريق فرصة لإدارة مبارياته المتبقية بذكاء سواء من خلال إراحة بعض العناصر الأساسية أو تجربة بدائل جاهزة للمرحلة المقبلة دون ضغط حسابات معقدة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الذهاب للدور ربع النهائي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية خلال أيام 13 و14 و15 مارس على أن تقام مباريات الإياب أيام 20 و21 و22 من الشهر نفسه.

وبذلك فإن مباريات ربع النهائي ستأتي مباشرة بعد نهاية جدول الدور الأول لبطولة الدوري ما يعني أن الفريق سيخوض سلسلة مباريات متتالية بين المحلي والقاري في فترة قصيرة نسبيا تتطلب تركيزا عاليا واستعدادا بدنيا وذهنيا على أعلى مستوى.

إدارة المرحلة

الملف الأهم أمام الجهاز الفني يتمثل في كيفية إدارة هذه المرحلة الحساسة فالدوري يدخل منعطفا حاسمًا في وقت يسعى فيه الأهلي دائما إلى المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

رمضان هذا العام قد يكون شهر تثبيت الأقدام محليًا قبل الانطلاق بقوة في صدامات السبعة الكبار وفي الوقت نفسه تجهيز الفريق لمرحلة خروج المغلوب في أفريقيا حيث لا مجال للتعويض.

التحدي لا يقتصر على عدد المباريات بل يمتد إلى طبيعتها إذ تختلف حسابات كل بطولة عن الأخرى ففي الدوري قد تسمح بعض المواجهات بهامش للمناورة أما في ربع النهائي الأفريقي فكل خطأ قد يكلف الكثير.