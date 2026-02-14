قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحسن الأجواء بتقدم ساعات اليوم والأتربة تتراجع
متحدث الصحة: العواصف الترابية تسبب تهيج الجهاز التنفسي.. ويجب الإجراءات الوقائية
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
الاتحاد يصطدم بالأهلي.. والطلائع في اختبار قوي أمام الزمالك بدوري سوبر الطائرة

محمد سمير

تتواصل اليوم "السبت" منافسات الجولة الثالثة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري سوبر رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، وسط مواجهات مرتقبة في المجموعتين الأولى والثانية، مع اقتراب سباق التأهل إلى النهائيات من مراحله الحاسمة.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهة قوية تجمع بين الاتحاد السكندري والأهلي، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا نظرًا لطموحات الفريقين في تثبيت أقدامهما داخل المربع الذهبي.

كما تضم المجموعة ذاتها مباريات سموحة أمام هليوبوليس، والقناة ضد الترسانة، وهليوليدو في مواجهة سبورتنج، وهي لقاءات لا تقل أهمية في ظل سعي جميع الفرق لتعزيز رصيدها النقطي قبل المراحل الحاسمة.

الزمالك في مهمة صعبة أمام طلائع الجيش

وفي المجموعة الثانية، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين طلائع الجيش والزمالك، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، بينما يأمل الطلائع في استغلال عاملي التركيز والاستقرار الفني للخروج بانتصار مهم.

وتشهد المجموعة الثانية أيضًا مواجهات بين الطيران ومصر للبترول، وبتروجت أمام وادي دجلة، والزهور ضد الجزيرة، في إطار سباق مشتعل على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى الدور النهائي.

نظام المنافسة ومواعيد الحسم

ومن المقرر أن تُقام سبع جولات في كل مجموعة، بدأت في 7 فبراير الجاري، على أن يُسدل الستار على منافسات الدور قبل النهائي يوم 28 من الشهر نفسه. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى نهائيات دوري السوبر، التي ستحسم هوية بطل الموسم

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

بشعار لا بديل عن الفوز.. موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

إمساكية شهر رمضان 2026 في مصر.. اعرف مواعيد الإفطار والسحور

الطن بكام النهارده؟.. استقرار أسعار الحديد وتباين في الأسمنت اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

