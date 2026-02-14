الاتحاد يصطدم بالأهلي.. والطلائع في اختبار قوي أمام الزمالك بدوري سوبر الطائرة

تتواصل اليوم "السبت" منافسات الجولة الثالثة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري سوبر رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، وسط مواجهات مرتقبة في المجموعتين الأولى والثانية، مع اقتراب سباق التأهل إلى النهائيات من مراحله الحاسمة.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهة قوية تجمع بين الاتحاد السكندري والأهلي، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا نظرًا لطموحات الفريقين في تثبيت أقدامهما داخل المربع الذهبي.

كما تضم المجموعة ذاتها مباريات سموحة أمام هليوبوليس، والقناة ضد الترسانة، وهليوليدو في مواجهة سبورتنج، وهي لقاءات لا تقل أهمية في ظل سعي جميع الفرق لتعزيز رصيدها النقطي قبل المراحل الحاسمة.

الزمالك في مهمة صعبة أمام طلائع الجيش

وفي المجموعة الثانية، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين طلائع الجيش والزمالك، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، بينما يأمل الطلائع في استغلال عاملي التركيز والاستقرار الفني للخروج بانتصار مهم.

وتشهد المجموعة الثانية أيضًا مواجهات بين الطيران ومصر للبترول، وبتروجت أمام وادي دجلة، والزهور ضد الجزيرة، في إطار سباق مشتعل على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى الدور النهائي.

نظام المنافسة ومواعيد الحسم

ومن المقرر أن تُقام سبع جولات في كل مجموعة، بدأت في 7 فبراير الجاري، على أن يُسدل الستار على منافسات الدور قبل النهائي يوم 28 من الشهر نفسه. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى نهائيات دوري السوبر، التي ستحسم هوية بطل الموسم