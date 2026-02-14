مرموش في مهمة مواصلة التألق مع مانشستر سيتي أمام سالفورد بكأس إنجلترا

تتجه الأنظار إلى ملعب ملعب الاتحاد مساء اليوم، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع سالفورد سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في مواجهة تمثل فرصة جديدة للنجم المصري عمر مرموش لفرض بصمته بقميص السيتي.

ويدخل مرموش اللقاء في دائرة الضوء، خاصة مع احتمالية مشاركته أساسيًا في ظل معاناة النرويجي إيرلينج هالاند من إجهاد عضلي، وهو ما قد يمنح الدولي المصري فرصة جديدة لقيادة الخط الأمامي وإثبات قدراته في بطولة جديدة.

ويعيش مرموش فترة مميزة مع الفريق السماوي، بعدما لعب دورًا حاسمًا في بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حين سجل هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد، ليقود فريقه للفوز 3-1، ويؤكد قيمته كأحد أهم الأوراق الهجومية في تشكيلة المدرب.

ولم يقتصر أداء مرموش لم يقتصر على التسجيل فقط، بل ظهر شخصية قوية وحضورًا مؤثرًا في المواعيد الكبرى، وهو ما يعزز ثقة الجهاز الفني فيه خلال مرحلة الحسم بالموسم.

ويسعى الفرعون المصري إلى استغلال مواجهة سالفورد سيتي لمواصلة تألقه في بطولات الكؤوس، وترسيخ مكانته داخل تشكيلة مانشستر سيتي، الذي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في مختلف المسابقات.