قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش في مهمة مواصلة التألق مع مانشستر سيتي أمام سالفورد بكأس إنجلترا

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

تتجه الأنظار إلى ملعب ملعب الاتحاد مساء اليوم، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع سالفورد سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في مواجهة تمثل فرصة جديدة للنجم المصري عمر مرموش لفرض بصمته بقميص السيتي.

ويدخل مرموش اللقاء في دائرة الضوء، خاصة مع احتمالية مشاركته أساسيًا في ظل معاناة النرويجي إيرلينج هالاند من إجهاد عضلي، وهو ما قد يمنح الدولي المصري فرصة جديدة لقيادة الخط الأمامي وإثبات قدراته في بطولة جديدة.

ويعيش مرموش فترة مميزة مع الفريق السماوي، بعدما لعب دورًا حاسمًا في بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حين سجل هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد، ليقود فريقه للفوز 3-1، ويؤكد قيمته كأحد أهم الأوراق الهجومية في تشكيلة المدرب.

ولم يقتصر أداء مرموش لم يقتصر على التسجيل فقط، بل ظهر شخصية قوية وحضورًا مؤثرًا في المواعيد الكبرى، وهو ما يعزز ثقة الجهاز الفني فيه خلال مرحلة الحسم بالموسم.

ويسعى الفرعون المصري إلى استغلال مواجهة سالفورد سيتي لمواصلة تألقه في بطولات الكؤوس، وترسيخ مكانته داخل تشكيلة مانشستر سيتي، الذي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في مختلف المسابقات.

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي كأس إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا إلى دوري القسم الثالث

محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا إلى دوري القسم الثالث

تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة صدفا بتكلفة 7 ملايين جنيه

محافظ أسيوط: استمرار تركيب بلاط الإنترلوك بـ صدفا بتكلفة 7 ملايين جنيه

محافظ كفر الشيخ

خلال أسبوع.. إصدار قرارات إغلاق لـ 22 منشأة طبية مخالفة بكفر الشيخ

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد