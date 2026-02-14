موعد مباراة مانشستر سيتي وسالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لخوض مباراة قوية ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يلتقي مساء السبت مع فريق سالفورد سيتي في إطار مباريات دور الـ32 من البطولة لموسم 2025/2026.

تقام المباراة على ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوي لمواصلة نتائجه القوية في البطولة، وتأكيد تفوقه على منافسه.

مشوار الفريقين في البطولة

نجح مانشستر سيتي في الوصول إلى دور الـ32 بعدما حقق فوزًا كاسحًا في الدور السابق على فريق إكستر سيتي بنتيجة كبيرة بلغت 10-1، في مباراة شهدت تفوقًا هجوميًا واضحًا للفريق.

على الجانب الآخر، تمكن سالفورد سيتي من التأهل بعد مباراة مثيرة أمام سويندون تاون انتهت بفوزه بنتيجة 3-2، ليضرب موعدًا صعبًا أمام أحد أقوى فرق أوروبا



تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي وسالفورد

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سبق وأن واجه سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي، ولكن في دور الـ64، وحقق حينها فوزًا كبيرًا بنتيجة 8-0، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية واضحة قبل مواجهة السبت.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسالفورد

تنطلق المباراة في تمام:

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

6:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسالفورد

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر شاشة:

beIN SPORTS 1











