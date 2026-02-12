قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
رياضة

رجل مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” رسميًا عن الفائز بجائزة رجل مباراة مانشستر سيتي أمام فولهام، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

مانشستر سيتي يحقق فوزًا مريحًا على ملعب الاتحاد

واستضاف مانشستر سيتي فريق فولهام على ملعب “الاتحاد”، في مواجهة شهدت تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض، حيث نجح السيتي في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، وخرج بنتيجة كبيرة ومريحة.

وتمكن مانشستر سيتي من حسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل الفريق مشواره في المنافسة على المراكز المتقدمة، مستفيدًا من الأداء الجماعي القوي والفاعلية الهجومية التي ظهرت على مدار شوطي اللقاء.

أنطوان سيمينيو يحصد جائزة رجل المباراة

وأكدت رابطة البريميرليج أن اللاعب أنطوان سيمينيو هو من حصل على جائزة رجل مباراة مانشستر سيتي وفولهام، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من جانب الجماهير عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تتويج سيمينيو بالجائزة بعد ظهوره بصورة مميزة خلال اللقاء، حيث لعب دورًا مهمًا في انتصار فريقه، وقدم أداءً لافتًا على المستوى الهجومي.

نسب التصويت وترتيب اللاعبين

وبحسب التصويت الجماهيري، حصل سيمينيو على نسبة 57% من الأصوات، متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وجاء في المركز الثاني زميله إيرلينج هالاند بنسبة 17%، بينما حل اللاعب مارك جويهي ثالثًا بنسبة 15%.

مساهمات سيمينيو في اللقاء

وسجل سيمينيو الهدف الأول لمانشستر سيتي خلال المباراة، كما ساهم في صناعة هدف آخر، ليؤكد تأثيره الكبير داخل الملعب، ويستحق عن جدارة جائزة رجل المباراة


 

