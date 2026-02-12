ضامن فلوسه.. طارق يحيى يكشف سر تألق ناصر ماهر مع بيراميدز

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن ناصر ماهر يقدم مستويات مميزة مع بيراميدز، بسبب الاستقرار المالي كونه ضمن راتبه.

وأعرب يحيى عبر برنامج أوضة اللبس، عن تمنياته بتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية خلال النسخة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة بقوة على البطولة القارية إذا استمر في تقديم الأداء المطلوب.

وأشار إلى أن المواجهة المقبلة للفريق في الكونفدرالية تمثل “عنق زجاجة”، حيث ستكون محطة فاصلة في مشوار الأبيض.

وأضاف أن ناصر منسي يمتلك خبرات كبيرة، وكان له دور مؤثر في تحسن أداء الزمالك خلال المباراة الأخيرة بعد نزوله إلى أرض الملعب، حيث منح الفريق قوة هجومية إضافية.

وأوضح يحيى أن الزمالك يتأثر بشكل كبير في حال غياب عبد الله السعيد، نظرًا لقيمته الفنية وخبراته الكبيرة، مؤكدًا أن وجوده يمنح الفريق توازنًا واضحًا داخل الملعب.