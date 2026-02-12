قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي

البروفيسور جيسي سوزا و إبستين
البروفيسور جيسي سوزا و إبستين
فرناس حفظي

أثار عالم الاجتماع البرازيلي البروفيسور جيسي سوزا جدلا واسعا بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، صرح فيه وجود صلة بين رجل الأعمال الأمريكي  جيفري إبستين و "اللوبي اليهودي".

وبحسب تقرير نشره موقع Estadão، أحد أبرز الصحف البرازيلية، صرح سوزا أن إبستين ، الذي أُدين عام 2008 في قضية تتعلق باستدراج قاصرات، وأُوقف مجددا عام 2019 بتهم الاتجار الجنسي قبل أن يُعثر عليه متوفيا في محبسه، كان "نتاجا للصهيونية"، على حد تعبيره، مضيفا أن ما وصفها بـ"الأيديولوجيا الصهيونية" تقف خلف الجرائم المنسوبة إليه.


أثارت التصريحات موجة انتقادات حادة، إذ دان الاتحاد الإسرائيلي في البرازيل، وهو الهيئة الرئيسية الممثلة للجالية اليهودية في البلاد، تلك المزاعم، معتبرا أنها تروج لخطاب كراهية يستند إلى اتهامات لا أساس لها، وقال الاتحاد في بيان إن "من المؤسف استغلال المكانة الأكاديمية لنشر خطاب يستهدف اليهود".


وعقب تصاعد الجدل، حذف سوزا الفيديو من حسابه، ونشر بيانا أعرب فيه عن رفضه جميع أشكال التمييز، موضحا أنه لم يقصد اتهام أفراد أو جماعات بعينها، بل كان يتحدث ، بحسب قوله، عن "بنية سلطوية"،  كما أقر بأنه أخطأ في عدم التمييز بين ما وصفه بـ"اللوبي الصهيوني" و"اللوبي اليهودي".


واختتم سوزا بيانه بالإشارة إلى موقفه المنتقد للسياسات الإسرائيلية، معربا عن استيائه مما اعتبره "صمتا دوليا" إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.


وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد النقاشات في البرازيل بشأن خطاب الكراهية وحدود حرية التعبير، خاصة عندما تصدر مثل هذه التصريحات عن شخصيات أكاديمية بارزة.

عالم الاجتماع البرازيلي البروفيسور جيسي سوزا رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين اللوبي اليهودي

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة

