اقتصاد

وزير الاستثمار: المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح وتنمية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

عقب حلفه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الاول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد ملامح  المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتماشي  مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة  مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف  .

في بداية الاجتماع، وجّه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار.  والتجارة الخارجية، تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد مخلص خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أن المرحلة  المقبلة تستند إلى البناء على هذه الجهود واستكمال  مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر،بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على  حد سواء.
وأكد الوزير على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين  تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الانتاجية  وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد وزير الاستثمار على أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون بين الوزارة  والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن كسر حلقات البيروقراطيةالمعطلة للإنتاج يجب ان تكون احد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، بل تتحول إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.

وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفات العاجلة  والأولويات تتضمن وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة، لتحديد أولويات عاجلة، وتوزيع الأدوار  والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة، بمايضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض. 

 

وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من كافة الاجراءات والتكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات  المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.

وألزم الدكتور محمد فريد، بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة ، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها بشكل  دوري.

كما أكد على ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات  العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول علي الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.

وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات  التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد. 

كما وجّه بحصر وتحديد كافة العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي .

وشدد الوزير على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية  المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحاً وجاذبية  للمستثمرين، كما شدد على دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد  من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بمايعزز من تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني  باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا علي  أن «الكل شركاء في التنمية». 

وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية  والعمل فورًا على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه  مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية  حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.

وحضر الاجتماع اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على  الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس  التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض  والمؤتمرات، والمحاسب أمجد منير مساعد اول الوزير  للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد أبازيد مستشار  الوزير للصندوق السيادي، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال  رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات،و غاده نور مساعد الوزير لشؤون الإستثمار والترويج والطروحات الحكومية ،  والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.

وزير الاستثمار المستثمر الأجنبي الاستثمارات الأجنبية

