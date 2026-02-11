بسبب حادثة جلسة الصلح بفيصل.. شاهد صدمة بسمة وهبة على الهواء

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن صدمتها من واقعة الاعتداء على الشاب حازم، وهو شاب معروف بين أهله وجيرانه بحسن الخلق، توجه إلى أحد المطاعم من أجل احتواء خلاف نشب بين ابن شقيقته، الذي كان يعمل هناك، وأحد العاملين بالمكان.

واستعرضت وهبة تفاصيل الواقعة، موضحة أن الشاب حازم توجه إلى أحد المطاعم من أجل حل خلاف نشب بين ابن شقيقته، الذي كان يعمل هناك، وأحد الطهاة.

وأكدت أنه لم يكن يتوقع ما سيحدث، إذ ذهب بغرض التهدئة والتوضيح، إلا أن مجموعة من العاملين بالمطعم اعتدوا عليه وعلى ابن شقيقته.

وأشارت إلى أن الشاب كان معروفًا بين أهله وجيرانه بحسن الخلق والجدعنة، وأنه كان يستعد لتوزيع كراتين رمضان على المحتاجين، مستعرضة مقاطع مصورة حصلت عليها من أسرته تظهر تجهيزات "شنط رمضان".

وقالت إن ابتسامته لم تكن تفارقه، وإن ما تركه من أثر طيب بين الناس يؤكد أنه كان يسير في طريق الخير، مختتمة بقولها إنه "كان يفرش لنفسه في الجنة إن شاء الله".



وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا السلوك يمثل، في نظرها، من شيم أصحاب الأصول الذين يعتبرون دخول الشخص إلى مكان خصمه إعلانًا لانتهاء النزاع.

وأكدت وهبة أن ما يثير القلق هو تغير بعض المفاهيم لدى فئات من المجتمع، حيث أصبح من يطلب التسامح أو يسعى لحل المشكلة عرضة للعنف بدلًا من طيّ صفحة الخلاف.

وتساءلت عن أسباب هذا التحول الذي جعل البعض يلجأ إلى تصفية الحسابات بقسوة شديدة، رغم أن الأصل هو إنهاء النزاعات بالحوار.

اختتمت وهبة حديثها بالتأكيد على أن الشاب كان معروفًا بسمعته الطيبة بين الناس، وأن شهادات الجيران والأهل أكدت حسن خلقه، مشددة على أن المجتمع بحاجة إلى استعادة قيم الرحمة والاحتواء بدلًا من الانسياق وراء العنف، خاصة في أوقات يفترض أن تسود فيها معاني التسامح والخير.