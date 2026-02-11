سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي

توغلت قوات إسرائيلية، مساء الأربعاء، في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا.

توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 15 عربة عسكرية وأكثر من 60 عنصرا في قرية أوفانيا، وانتشرت في أرجائها، وقامت بإغلاق مداخلها، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.

وأضافت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين قاموا بنصب حاجز وقطع الطريق الواصل بين بلدة خان أرنبة وأوفانيا بقوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية، ثم انسحبت لاحقا من المنطقة.

وجاء التوغل في أوفانيا بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل مضيئة وقذيفتي مدفعية باتجاه محيط تل الأحمر عين النورية بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي ورشها بالمبيدات السامة.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.