هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»

أكد هاني رمزي، لاعب منتخب مصر السابق، أن الزمالك تأثر بشكل واضح برحيل الثنائي دونجا وناصر ماهر عن صفوف الفريق، مشيرا إلى أن هذا التأثير يظهر على أداء الفريق في المنافسات المحلية.

وأضاف رمزي عبر برنامج أوضة اللبس، أن رحيل ناصر ماهر كان خطوة ضرورية من إدارة الزمالك لتخفيف الأزمة المالية التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن القرار كان مرتبطًا بالجانب المالي أكثر من كونه فنيًا.

وأشار هاني رمزي إلى أن فرص الزمالك في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم ليست كبيرة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، موضحًا أن معظم لاعبي الفريق الصغار يفتقرون إلى شخصية المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.